Одних работников работодатель периодически отправляет на обучение, так как обязан делать это по закону. Других - потому что это нужно для бизнеса. Оформите приказ об утверждении плана обучения работников, чтобы организовать учебу сотрудников. Одних работников работодатель периодически отправляет на обучение, так как обязан делать это по закону. Других - потому что это нужно для бизнеса. Оформите приказ об утверждении плана обучения работников, чтобы организовать учебу сотрудников.

План обучения - необязательный документ, но он поможет не сорвать рабочий процесс из за отсутствия сотрудников и не пропустить сроки направления работников на обязательное обучение.

На что обратить внимание

1. Работник, для которого обучение необязательно, может попросить включить его в план. Однако окончательное решение принимает работодатель. Если закон, ЛНА, трудовой или коллективный договор не обязывают компанию направлять работника на обучение, последний не может этого требовать (решение Левобережного районного суда г. Липецка от 27.10.2015 по делу № 2–2098/2015).

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2. При разработке плана учитывайте даты отпусков. Они не должны совпадать со временем обучения.

3. Сведения о повышении квалификации и переквалификации внесите в трудовую книжку работника. Напишите, когда, где и по какой программе он обучался, а также укажите реквизиты документа об образовании. Если работник получил новый разряд, класс или категорию, сделайте об этом отдельную запись в трудовой. Кроме того, актуализируйте информацию об образовании в личной карточке сотрудника.

4. Формы обучения работников, перечень профессий и специальностей, в том числе для направления работников на независимую оценку квалификации, определяйте с учетом мнения профсоюза (ч. 3 ст. 196 ТК).

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5. Если работник игнорирует направление на обязательное обучение, его можно уволить по п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК. Но перед этим необходимо предложить вакантные должности, которые он может занимать с учетом его квалификации, здоровья и для которых не нужно обучение. Если он обжалует увольнение, план обучения докажет, что компания предприняла все меры для повышения квалификации работника (решение Верхнеколымского районного суда Республики Саха (Якутия) от 29.11.2018 по делу № 2–301/2018).

6. Даже если повышение квалификации — обязанность работодателя, работник не может по своему усмотрению определять время и место прохождения переподготовки (обзор судебной практики ВС № 3 (2017), утв. Президиумом ВС 12.07.2017).

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7. Ознакомьте работников с планом обучения. Чтобы работники не отказывались от необязательного обучения, предусмотрите в трудовых договорах или должностных инструкциях обязанность проходить по направлению работодателя систематическое повышение квалификации.

Образец. Приказ об утверждении плана обучения работников

Образец. План повышения квалификации и переподготовки работников

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