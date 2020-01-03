ФСС не вправе снять расходы на пособия главбуху, если она незадолго до декрета устроилась на работу к своей свекрови. И не важно, сколько времени оставалось до ухода в декрет. ФСС не вправе снять расходы на пособия главбуху, если она незадолго до декрета устроилась на работу к своей свекрови. И не важно, сколько времени оставалось до ухода в декрет.

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Как доказать право главбуха на пособие

Предприниматель приняла на должность главбуха свою невестку. Но работала она всего два месяца и затем отправилась в декрет. Главбуху выплатили пособие по беременности и родам, а затем пособие по уходу за малышом.

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В ФСС решили не возмещать предпринимателю 43,6 тыс. руб. пособий. Фонд обвинил ее в фиктивном трудоустройстве главного бухгалтера. Контролеры решили, что не было реальной необходимости нанимать главбуха. Ставка не появилась до тех пор, пока не пришла на работу невестка. А после того как она отправилась в декрет, не искали другого работника. ФСС отправил запрос налоговикам, и те ответили, что не знают о главбухе у предпринимателя. Сотрудники фонда решили, что главбух и не работала.

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В споре с ФСС судьи поддержали предпринимателя. Пояснили, что не запрещено нанимать беременную и тем более нельзя отказывать ей в трудоустройстве. Сотрудница действительно работала, это подтвердили свидетели. Главбух регулярно приходила в офис, платила аренду, ее подписи есть в документах.

Невестка предпринимателя могла работать главбухом, у нее высшее образование, опыт работы. Если налоговики не знают о главбухе, это не значит, что его нет. Предприниматель доказала, что трудовые отношения реальные, а ФСС обязан возместить ее расходы на пособия.

Источник: определение Верховного суда от 01.03.2019 № 302-ЭС19-531.

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