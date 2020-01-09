В чеках почты больше нет отправителя
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Как выглядит чек Почты России
Из чеков с почты исчезли данные об отправителе. Главбухи сомневаются, смогут ли они теперь доказать, что в срок выслали в налоговую декларацию или ответ на требование. Ведь из чека неясно, какая компания оплатила услугу почты. Мы узнали, с чем связаны изменения и как теперь подтверждать отправку.
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Как сообщили в Почте России, предприятие обновило свою программу, чтобы ускорить прием отправлений. Данных об отправителе в чеках уже нет. Мы в этом убедились (см. рис.).
Найти данные об отправителе можно на сайте pochta.ru в разделе «Отследить». Для поиска введите в поле 14-значный идентификационный номер из чека без пробелов. Перед таким номером может стоять аббревиатура «РПО № ». Сервис показывает не только отправителя, но и дату, когда получателю вручили письмо. Если на сайте нет информации, возможно, прошло еще слишком мало времени с момента отправки письма. Проверьте данные через пару часов.
Сведения с сайта можно распечатать: кнопка есть в конце информации о движении письма. Данные с официального сайта почты докажут в суде, что письмо отправили (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 20.08.2018 № Ф08-6622/2018).
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