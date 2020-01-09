Бухгалтер малого предприятия может услышать от директора предложения и указания, которые тот считает гениальными методами налоговой экономии. Но инспекторы не дремлют и все эти схемы давно знают. Читайте, чем опасны налоговые заблуждения директора и чем их легально заменить, если это возможно.

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Заблуждение 1. Можно переназвать оплату в возврат займа, чтобы сэкономить на налогах

Руководитель договорился с директором контрагента. Вместо договора оказания услуг они заключили беспроцентный договор займа. Но на деле никаких денег компания давать взаймы не будет. Зато когда контрагент расплатится за услуги, эти деньги проведут как возврат мнимого займа. Обычно такие перечисления не считаются доходами компании (подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, подп. 10 п. 1 ст. 251 НК).

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В чем опасность. Налоговиков заинтересует, почему одна компания просто так дает деньги другой. Особенно если заимодавец и получатель денег — взаимозависимые компании. Проверяющие не поверят в благотворительность и попросят подтвердить перечисление денег.

Если не сможете доказать, что реально выдавали заем, то инспекторы включат все деньги, которые получили якобы в качестве возврата долга, в доходы компании. Так случилось с предпринимателем, у которого не было документов, подтверждающих выплату займа. Налоговики доначислили ему налог, пени и выписали штраф — 20 процентов от недоплаченной суммы (ст. 122 НК). Судьи поддержали налоговиков и оставили решение о доначислениях в силе (определение Верховного суда от 26.07.2019 № 303-ЭС19-11620).

О том, как учесть при налогообложении проценты по полученному займу или кредиту, рассказали эксперты Системы Главбух.

Как избежать проблем. Когда действительно хотите выдать заем другой компании, заранее подготовьтесь к возможным претензиям налоговиков. Установите в договоре проценты за пользование займом, пропишите конкретные условия и срок возврата денег. Проверьте, достаточно ли у получателя средств, чтобы вернуть долг. Сохраните документы, которые подтвердят перечисление займа, — платежные поручения, банковские выписки. Когда получите деньги назад, не забудьте включить проценты за пользование деньгами в доходы (п. 1 ст. 346.15 НК).

Заблуждение 2. Достаточно ввести оборудование в эксплуатацию в следующем году, чтобы не слететь с упрощенки

Компания на упрощенке с доходов приобрела дорогое оборудование. При этом со следующего года планирует перейти на объект «доходы минус расходы». Чтобы не терять возможность принять затраты, руководитель придумал схему: подождать с вводом оборудования в эксп-луатацию до января. При этом оно уже смонтировано, и директор собирается использовать его уже сейчас, до ввода в эксплуатацию.

СПРАВОЧНИК по УСН

В чем опасность. Если инспекторы заподозрят, что вы начали использовать оборудование до того, как ввели его в эксплуатацию, то могут снять расходы. Ведь компания искусственно создала условия, чтобы принять затраты после перехода на другой объект налогообложения. По всем правилам признать расходы нужно было в периоде, когда оборудование оплатили и начали использовать (п. 3 ст. 346.16 НК). В тот момент компания платила налог с доходов и признавать расходы не могла. Доводы налоговиков поддерживают и судьи (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.03.2018 № Ф02-232/2018).

Бывает, что компания откладывает ввод основного средства в эксплуатацию для того, чтобы не превысить лимит основных средств. Компаниям нельзя применять упрощенку, если остаточная стоимость основных средств превышает 150 000 000 руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК). В таком случае налоговики пересчитают компании все налоги исходя из общей системы налогообложения.

Как избежать проблем. Если планируете переходить на упрощенку с доходов за минусом расходов или вплотную приближаетесь к лимиту по стоимости основных средств, убедите руководителя воздержаться от крупных покупок. В таком случае претензии от налоговиков будут исключены.

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Заблуждение 3. Если добавить компании льготные ОКВЭД, то можно применять пониженную ставку

В регионе ввели пониженную ставку для компаний на упрощенке, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Руководитель решил поменять коды видов деятельности в ЕГРЮЛ. Планирует поставить льготный ОКВЭД и сэкономить на налоге. При этом реально менять вид деятельности руководитель не собирается.

В чем опасность. Налоговики на проверке не просто формально смотрят документы, но и сверяют, какую реальную деятельность ведет компания. Какие коды ОКВЭД формально указала компания, их не интересует. Главное — это сведения из банковских выписок, отгрузочных документов, актов. Налог доначислят, если из документов будет видно, что в реальности компания не занимается льготной деятельностью. Если доказательств будет достаточно, налоговиков поддержит и суд (решение Арбитражного суда Пермского края от 05.06.2019 по делу № А50-4081/2019).

Классификаторы

Как избежать проблем. Даже если собираетесь законно использовать льготу, проверьте, какие ограничения утвердили региональные власти. Часто они устанавливают минимальную долю доходов, которую компании должна приносить льготная деятельность. Иначе применять пониженную ставку нельзя. К примеру, в Орловской области льгота действует для компаний, которые занимаются сельским хозяйством. Однако доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 70 процентов. Чтобы подтвердить право на льготу, нужно представить налоговикам расчет удельного веса доходов от каждого вида деятельности (Закон Орловской области от 28.09.2018 № 2262-ОЗ).

Заблуждение 4. Безопасный способ оставаться на спецрежиме — перевести часть бизнеса на жену

Компания приближается к лимитам по доходам на упрощенке. Руководитель решил разбить бизнес на две отдельные компании, чтобы сохранить спецрежим. Каждая фирма будет выпускать свой вид продукции. Но поставщики, покупатели и товарный знак будут одинаковые. Вести обе компании будет одна бухгалтерия.

В чем опасность. Незаконное дробление бизнеса инспекторы сейчас отслеживают особенно тщательно. Под подозрение чаще всего попадают взаимозависимые фирмы.

Инспекторы проанализируют деятельность компаний. Если докажут, что разделение провели искусственно, чтобы не слететь с упрощенки, то объединят доходы. Получится, что компания превысит лимит — 150 000 000 руб. (п. 2 ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК). Инспекторы потребуют заплатить налоги на общей системе с пенями и штрафами.

Как избежать проблем. Претензии инспекторов не означают, что руководителю или его родственнику запрещено создавать вторую компанию. Главное, чтобы у налоговиков не возникло подозрений, что единственная цель новой фирмы — снизить налоги. Безопаснее, чтобы деятельность компаний различалась. У каждой должны быть собственные поставщики и покупатели, персонал, складские помещения, сайты. В таком случае, даже если претензии налоговиков возникнут, их реально будет отбить в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 № Ф08-3083/2018).

Заблуждение 5. Можно сколько угодно брать денег под отчет и не платить НДФЛ

Директор придумал, как не платить со своей зарплаты НДФЛ. В трудовом договоре он установил себе минимальную оплату труда, а все оставшиеся деньги просит проводить как выдачу под отчет. Ведь налог с этих сумм удерживать не нужно. Возвращать деньги он не намерен.

В чем опасность. Когда проверяющие обнаружат огромный долг руководителя по подотчетным суммам, то попытаются признать их его доходом. В таком случае все равно доначислят НДФЛ и взносы. Но уже с пенями и штрафами.

Даже если проверяющие не явятся в компанию, то когда истечет трехлетний срок исковой давности по невозвращенным подотчетным деньгам, их придется списать как безнадежный долг (п. 1 ст. 196 ГК). В таком случае они станут доходом руководителя (письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808). Значит, на эту сумму придется начислить взносы и удержать НДФЛ.

Как избежать проблем. Утвердите в локальном акте правила, по которым выдаете деньги под отчет. Образец ниже. Пропишите, что не выдаете новую сумму, пока не закрыт старый долг. Кроме того, установите порядок, по которому будете удерживать невозвращенные подотчетные суммы из зарплаты работника. Но помните, что сделать это можно только по его письменному согласию. Максимальная сумма удержания — 20 процентов от зарплаты сотрудника (ст. 138, 248 ТК)

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