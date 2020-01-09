У дистанционной работы есть недостатки, из-за которых она подходит не всем компаниям. Например, если руководство решит вернуть сотрудника в офис, а он не согласится, то заставить его будет сложно. Кроме того, даже дистанционного работника нельзя уволить, если он болен или в отпуске. При этом неважно, что прописано в договоре. Прочитайте эту статью, прежде чем переводить сотрудника на удаленную работу.

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Дистанционного работника нельзя уволить в связи с ликвидацией филиала

Один из признаков дистанционной работы — сотрудник трудится вне местонахождения работодателя. При этом он также не выполняет работу на территории филиала, представительства и иного обособленного подразделения (ч. 1 ст. 312.1 ТК). Это значит, что к такому работнику нельзя применить правила увольнения, которые используют для расставания с обычными работниками, если компания решила закрыть бизнес в конкретном регионе.

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При прекращении деятельности обособленного подразделения организации расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для ликвидации компании (ч. 4 ст. 81 ТК). Однако удаленному работнику не нужен никакой офис, за ним не закреплено конкретное рабочее место. Поэтому на дистанционного сотрудника эти правила распространяться не будут. Если работодатель решит закрыть все свои подразделения в конкретном регионе, расстаться с дистанционным сотрудником по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК он не сможет. Чтобы сделать это, ему придется ликвидировать компанию полностью.

Если расторгнуть трудовой договор с дистанционным сотрудником все же надо, выходом из ситуации может стать увольнение такого работника по сокращению штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Но в этом случае могут возникнуть проблемы, если окажется, что дистанционный сотрудник, например, беременная женщина. Расторжение трудового договора с беременной женщиной не допускается, кроме случаев ликвидации компании или прекращения деятельности ИП (ст. 261 ТК). Таким образом, сократить беременную женщину, работающую удаленно, не получится. В итоге увольнение дистанционного сотрудника может перерасти в сложный конфликтный процесс, где работодателю будет трудно доказать свою правоту. Универсального правила, как обезопасить себя в подобной ситуации, нет. Поэтому если компании свойственно часто закрывать бизнес в регионах, то имеет смысл оформлять удаленных сотрудников как обычных и заключать с ними традиционный трудовой договор.

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Дистанционная работа не снимает с работодателя обязанностей по охране труда

Плохая новость — работодатель не освобожден от обязанностей по охране труда в отношении дистанционных работников. Хорошая новость — количество этих обязанностей в отношении удаленных сотрудников гораздо меньше, чем в отношении офисных. Главное, работодателю не надо проводить спецоценку рабочих мест дистанционных сотрудников. Во-первых, таких мест у этих работников нет, а во-вторых, компания освобождена от этого по закону (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

Неясно, должен ли работодатель проводить вводный инструктаж по охране труда для дистанционных работников. По требованиям Минтруда его должны проходить все работники организации (п. 2.1.2 Порядка, утв. постановлением Минтруда, Минобразования от 13.01.2003 № 1/29). Исключений для дистанционщиков нет. В то же время обязанности работодателя в данной сфере ограничиваются перечнем, указанным в ст. 312.3 и в отдельных положениях ст. 212 ТК. Возможна ситуация, когда работодатель и инспектор ГИТ разойдутся во мнениях, должна ли стоять подпись дистанционного сотрудника в журнале прохождения вводных инструктажей. Поэтому безопаснее этот инструктаж все-таки провести, в том числе и в форме обмена электронными документами.

Более важная задача компании — разработать для дистанционного сотрудника памятку-инструкцию по использованию оборудования, которое она предоставляет ему для работы, будь то ноутбук, телефон или другая техника. Это, во-первых, подтвердит выполнение обязанностей работодателя по охране труда, а во-вторых, снимет многие рабочие вопросы по правилам использования вверенного оборудования. Даже если сейчас работодатель не предоставляет дистанционщику никакой техники, не исключено, что предоставит в будущем. Поэтому безопаснее разработать такую инструкцию заранее и ознакомить с ней сотрудника.

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Дистанционного работника сложно вернуть в офис

Договор о дистанционной работе — отдельный вид трудового договора. Как правило, один вид трудового договора не трансформируется в другой. Исключение — переход срочного трудового договора в договор, заключенный на неопределенный срок. Однако бессрочный договор превратиться в срочный уже не может. Такое условие в нем будет ничтожно, поскольку срок договора устанавливают только при его заключении (ст. 58 ТК). То есть, если продолжить аналогию, чтобы работник трудился удаленно, должен быть заключен именно трудовой договор о дистанционной работе (ч. 2 ст. 312.1 ТК). Таким образом, из буквального толкования ТК следует, что, когда с работником заключили обычный договор, а стороны решили, что он будет работать удаленно, необходимо заключать новый трудовой договор именно о дистанционной работе.

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Однако и суды, и ГИТ лояльно восприняли перевод на дистанционный труд обычных офисных работников через допсоглашение. Они аргументируют это тем, что хотя подобная трансформация и не предусмотрена законом, но в то же время и не запрещена. Примеров, когда такую практику признают незаконной, нет. По мнению автора, при такой схеме все-таки есть риск, что суд признает подобный договор обычным, а не дистанционным. И если работника уволили по дополнительному основанию, предусмотренному для дистанционных работников, суд может признать его неприменимым в данном случае. Но подчеркнем, что такой риск в настоящий момент минимален. Если хотите полностью его избежать — увольняйте сотрудников и заключайте новый договор, но уже о дистанционной работе.

Другая проблема связана с обратной трансформацией дистанционного договора в обычный. Например, если работодателю больше невыгодно иметь удаленных сотрудников и он хочет вернуть их в офис. Практика на этот счет неоднозначная.

Так, в одном деле работодатель в порядке ст. 74 ТК изменил условие о работе дистанционно. Работник с этим не согласился, но суд поддержал работодателя. Он отметил, что процедура была соблюдена, при этом сам факт применения к данным отношениям подобной процедуры никаких вопросов у суда не вызвал (апелляционное определение Кемеровского областного суда от 18.05.2017 № 33–4529/2017).

Однако в аналогичной ситуации другой суд поддержал работника. Он указал, что с работником заключили трудовой договор о дистанционной работе и работодатель не привел доказательств того, как структурная реорганизация влияет на дистанционный характер работы. Более того, поскольку работодатель ввел новую должность, которая была подчиненной по отношению к должности дистанционного работника, он, по сути, изменил его трудовую функцию. Ведь теперь в нее входит еще и контроль за другим сотрудником. Суд признал увольнение за отказ вернуться в офис незаконным (апелляционное определение Мосгорсуда от 04.04.2019 № 33–14969/2019).

Отметим, что в этом деле суд не признал процедуру изменения условий договора недопустимой. Однако он акцентировал внимание на том, что с работником заключили договор о дистанционной работе и как минимум это требует более убедительных доказательств невозможности сохранить прежние условия.

Таким образом, если надумаете вернуть дистанционного сотрудника в офис, придется заручиться его согласием. В противном случае ищите весомые аргументы, обосновывающие, почему удаленная работа больше невозможна.

Дистанционного работника нельзя уволить по любому выдуманному основанию

ТК позволяет работодателю придумать дополнительные причины для увольнения дистанционщиков и закрепить их в трудовом договоре (ч. 1 ст. 312.5 ТК). Однако есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать.

Во-первых, прописать можно дополнительные основания увольнения по инициативе работодателя. Это значит, что на данные основания будут распространяться запреты, предусмотренные ч. 6 ст. 81 и ст. 261 ТК. Уволить дистанционного работника во время больничного или отпуска не получится. Также не удастся расторгнуть договор с беременной женщиной по инициативе компании.

Во-вторых, в трудовой договор нельзя включать дискриминационные основания его расторжения. То есть те основания, которые напрямую не связаны с деловыми качествами работника и сутью деятельности компании.

В-третьих, дополнительные основания не должны подменять имеющиеся в ТК, например, такие как сокращение штата или представление работодателю подложных документов при заключении трудового договора.

Отметим, что в настоящий момент в судебной практике нет примеров, когда суды признавали бы условия расторжения трудовых договоров недействительными. В основном они ограничиваются формальными требованиями: условие об увольнении есть в договоре и этот договор подписали обе стороны. Без этого увольнение признают незаконным (апелляционное определение Курганского областного суда от 11.06.2015 по делу № 33–1534/2015). В одном из судебных дел основания увольнения были не в тексте договора, а в должностной инструкции. Работодатель настаивал, что она — часть трудового договора, но суд расценил ее как отдельный локальный акт. А раз дополнительных оснований для увольнения нет в тексте трудового договора, то их нельзя применять (апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.05.2017 по делу № 33–7310/2017).

Судебной практикой признаны законными следующие причины для увольнения дистанционных сотрудников:

нарушение порядка или сроков предоставления отчета (апелляционное определение Мосгорсуда от 12.04.2017 № 33–4427/2017);

невыполнение планов, признание работы сотрудника неэффективной (апелляционное определение Мосгорсуда от 24.05.2017 по делу № 33–19873/2017).

Отметим, что при рассмотрении дел об увольнении дистанционного работника по основанию, предусмотренному трудовым договором, суды больше смотрят на формальную сторону вопроса. Однако придумывать слишком вычурные причины для увольнения не стоит. Если будет очевидно, что увольнение в данном случае несправедливо, велик риск, что суд встанет на сторону работника.

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