Если хранить документы меньше положенного срока, оштрафуют и учреждение, и бухгалтера. Чтобы избавиться от лишних бумаг без риска попасть под санкции, прочтите эту статью. Мы расскажем, какие документы обязательно распечатывать, а какие можно хранить в электронном виде. В конце статьи вы узнаете о способах ликвидации ненужных бумаг.

Как хранить бухгалтерские документы

Сколько хранить документы

В каждом учреждении найдутся оригиналы документов, у которых истек срок хранения. Их можно уничтожить. Проведите ревизию в шкафах. Мы поможем разобраться в сроках хранения бумаг, с которыми ежедневно работает бухгалтер.

Документы об НДФЛ и взносах. Минимальный срок хранения документов, которые нужны для расчета налога, — четыре года. Документы по страховым взносам хранят дольше — не менее пяти лет (см. таблицу ниже).

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Документы по бухучету. Храните их не менее пяти лет. Более конкретные сроки — в правилах государственного архивного дела (ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Срок отсчитывайте после года, когда использовали документы для бухучета или подготовки бухгалтерской отчетности в последний раз.

Таблица. Сроки хранения бухгалтерских документов по учету, налогам и страховым взносам

Вид документа Срок хранения Бухгалтерские документы Учетная политика 5 лет Бухгалтерская справка Документы по банку (выписки, платежные поручения, чековая книжка) Кассовые документы (кассовая книга, авансовый отчет, ПКО, квитанции к РКО) Платежные поручения и реестры на оплату труда (при переводе зарплаты на карту) Регистры бухучета (оборотная ведомость, ОСВ, главная книга) Путевой лист Расчетные листки на выплату зарплаты Расчетно-платежные и платежные ведомости — при выплате зарплаты наличными, а также расчетные ведомости и расходные кассовые ордера Инвентарная карточка ОС 5 лет после выбытия ОС Приказы по основной деятельности До закрытия учреждения Бухгалтерская отчетность (баланс, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, другие формы) Документы по налогам Регистры налогового учета 5 лет Налоговая отчетность (декларация, расчет по страховым взносам, справки 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и другие отчеты в ИФНС) Квитанция об отправке налоговой отчетности в электронном виде Опись вложения и уведомление о получении при отправке документа в ИФНС по почте Счет-фактура 4 года Книги покупок и продаж с дополнительными листами Акты сверки с ИФНС До закрытия учреждения Документ об убытке и сумме уменьшения базы по налогу В течение срока уменьшения налоговой базы на суммы ранее полученных убытков Документы по страховым взносам Платежки на перечисление взносов 6 лет Форма СЗВ-М Расчет 4-ФСС Квартальный — 5 лет с даты принятия отчета в фонд социального страхования. Годовой — до закрытия учреждения Ежегодная персотчетность в ПФР (СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1 и квитанция об их отправке в ПФР) До закрытия учреждения Документ об отправке отчета в фонд Хранить вместе с отчетом

Какие документы хранить на бумаге

Учреждение вправе распечатать электронные документы по расчетам с работниками и хранить их в бумажном виде.

Лицевые счета. В лицевых счетах указывают все начисления и удержания по зарплате каждого сотрудника. Заполняют их ежемесячно. Ведут либо по унифицированной форме № Т-54, либо по форме, разработанной в учреждении. В этом документе обязательна подпись бухгалтера. С какой периодичностью распечатывать лицевые счета, учреждение определяет самостоятельно. Без лицевых счетов хранить платежки по зарплате, расчетно-платежные ведомости и другие бумаги на выплату зарплаты придется не пять, а 75 лет.

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Табель учета рабочего времени. Табель подписывают как минимум два человека: ответственный за его ведение и его руководитель. Рекомендуем заполнять табель в течение месяца в электронном виде, а по окончании месяца распечатать и подписать.

Документы на выплату зарплаты. Суммы начисленной зарплаты фиксируют в расчетной или расчетно-платежной ведомости. Эти документы формируют в бухгалтерской программе.

Заработную плату через кассу выдают по расчетно-платежной либо платежной ведомости или по расходному кассовому ордеру. Такой документ нужно распечатать в момент создания, чтобы работники в нем расписались.

Если вы перечисляете зарплату на карты, реестр на перечисление денежных средств и платежку достаточно сформировать в электронном виде. Их необязательно выводить на печать (п. 1.9 Положения ЦБ от 19.06.2012 № 383-П).

Расчетные листки. Расчетные листки бухгалтеры обычно распечатывают. В электронной форме их рассылают, если в локальном нормативном акте закрепили такой способ и утвердили бланк (письмо Роструда от 27.12.2016 № ПГ/36563-6-1).

Для хранения распечатывать расчетные листки из программы необязательно.

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Как хранить документы в электронном виде

Минфин разрешает хранить в электронном виде без бумажных аналогов документы, которые нужно печатать только по требованию (письмо от 30.03.2012 № 03-11-11/104).

Правила хранения документов в электронной форме регулируют:

Положение, утвержденное письмом Минфина СССР от 29.07.1983 № 105 (в части, не противоречащей действующему законодательству);

Правила, утвержденные приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526.

Любой электронный документ необходимо хранить не менее чем в двух экземплярах, причем на разных носителях (например, на двух жестких дисках). Защитите документы от вирусов и доступа посторонних лиц. Раз в пять лет проверяйте, открываются ли они (п. 2.30–2.33 Правил № 526). Технические вопросы хранения бухгалтерской документации согласуйте с ИТ-специалистами.

Пример. К каким проблемам может привести полный отказ от бумажных документов. ФНС запросила у учреждения восемь документов, в том числе налоговые регистры, главную книгу и учетную политику. Бухгалтерия не смогла представить их по требованию инспекторов, поскольку хранила все документы только в электронном виде. Когда налоговики запросили бумаги, в бухгалтерии произошел сбой в компьютерной системе из-за атаки вируса. В результате расчетчик не смог отправить документы в ИФНС. Налоговики оштрафовали работодателя на 200 руб. за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК). Суд поддержал инспекторов. Налогоплательщик обязан хранить налоговые регистры, главную книгу и учетную политику в электронном виде и на бумаге. При утрате документов он должен их восстановить (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018 по делу № А27-24827/2017).

Как избавиться от старых бухгалтерских документов

Если срок хранения документов истек, их следует уничтожить (Правила № 526). Процедуру уничтожения начинают с создания в учреждении экспертной комиссии (п. 1.1 Положения, утв. приказом Государственной архивной службы от 19.01.1995 № 2). Эксперты отберут документы для постоянного и временного хранения, а затем примут решение об уничтожении бумаг с истекшим сроком хранения.

Комиссия должна состоять из специалистов разных структурных подразделений учреждения. Это могут быть секретарь, бухгалтер, делопроизводитель. В качестве экспертов можно привлекать представителей любых сторонних организаций (п. 1.4 Положения № 2). Состав комиссии утверждает руководитель учреждения.

Документы, которые комиссия отобрала для уничтожения, включают в акт. Бланк этого документа возьмите в приложении 21 к приказу № 526. Однородные документы указывайте под общим заголовком, отмечайте крайние даты. Например, «авансовые отчеты за 2009 год, крайние даты — 20.01.2009–01.12.2009». Акт утверждает руководитель учреждения.

Как уничтожить или утилизировать бухгалтерские документы >>

Отобранные документы учреждение может уничтожить двумя способами.

1. Делает это самостоятельно, например сжигает или измельчает шредером. Экспертная комиссия фиксирует факт уничтожения документов в акте об их утилизации.

2. Передает документы на переработку или утилизацию в специализированную организацию, которая обеспечит их безопасное уничтожение. Передачу документов оформляют приемо-сдаточной накладной.

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