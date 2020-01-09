Бухгалтерские документы: как их хранить и когда уничтожить
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Сайт журнала «Зарплата в учреждении»
- Важное в статье:
- Сколько хранить документы
- Какие документы хранить на бумаге
- Как хранить документы в электронном виде
- Как избавиться от старых бухгалтерских документов
Как хранить бухгалтерские документы
Сколько хранить документы
В каждом учреждении найдутся оригиналы документов, у которых истек срок хранения. Их можно уничтожить. Проведите ревизию в шкафах. Мы поможем разобраться в сроках хранения бумаг, с которыми ежедневно работает бухгалтер.
Документы об НДФЛ и взносах. Минимальный срок хранения документов, которые нужны для расчета налога, — четыре года. Документы по страховым взносам хранят дольше — не менее пяти лет (см. таблицу ниже).
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Документы по бухучету. Храните их не менее пяти лет. Более конкретные сроки — в правилах государственного архивного дела (ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Срок отсчитывайте после года, когда использовали документы для бухучета или подготовки бухгалтерской отчетности в последний раз.
Таблица. Сроки хранения бухгалтерских документов по учету, налогам и страховым взносам
|
Вид документа
|
Срок хранения
|
Бухгалтерские документы
|
Учетная политика
|
5 лет
|
Бухгалтерская справка
|
Документы по банку (выписки, платежные поручения, чековая книжка)
|
Кассовые документы (кассовая книга, авансовый отчет, ПКО, квитанции к РКО)
|
Платежные поручения и реестры на оплату труда (при переводе зарплаты на карту)
|
Регистры бухучета (оборотная ведомость, ОСВ, главная книга)
|
Путевой лист
|
Расчетные листки на выплату зарплаты
|
Расчетно-платежные и платежные ведомости — при выплате зарплаты наличными, а также расчетные ведомости и расходные кассовые ордера
|
Инвентарная карточка ОС
|
5 лет после выбытия ОС
|
Приказы по основной деятельности
|
До закрытия учреждения
|
Бухгалтерская отчетность (баланс, отчеты о финансовых результатах, о движении денежных средств, другие формы)
|
Документы по налогам
|
Регистры налогового учета
|
5 лет
|
Налоговая отчетность (декларация, расчет по страховым взносам, справки 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и другие отчеты в ИФНС)
|
Квитанция об отправке налоговой отчетности в электронном виде
|
Опись вложения и уведомление о получении при отправке документа в ИФНС по почте
|
Счет-фактура
|
4 года
|
Книги покупок и продаж с дополнительными листами
|
Акты сверки с ИФНС
|
До закрытия учреждения
|
Документ об убытке и сумме уменьшения базы по налогу
|
В течение срока уменьшения налоговой базы на суммы ранее полученных убытков
|
Документы по страховым взносам
|
Платежки на перечисление взносов
|
6 лет
|
Форма СЗВ-М
|
Расчет 4-ФСС
|
Квартальный — 5 лет с даты принятия отчета в фонд социального страхования. Годовой — до закрытия учреждения
|
Ежегодная персотчетность в ПФР (СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1 и квитанция об их отправке в ПФР)
|
До закрытия учреждения
|
Документ об отправке отчета в фонд
|
Хранить вместе с отчетом
Какие документы хранить на бумаге
Учреждение вправе распечатать электронные документы по расчетам с работниками и хранить их в бумажном виде.
Лицевые счета. В лицевых счетах указывают все начисления и удержания по зарплате каждого сотрудника. Заполняют их ежемесячно. Ведут либо по унифицированной форме № Т-54, либо по форме, разработанной в учреждении. В этом документе обязательна подпись бухгалтера. С какой периодичностью распечатывать лицевые счета, учреждение определяет самостоятельно. Без лицевых счетов хранить платежки по зарплате, расчетно-платежные ведомости и другие бумаги на выплату зарплаты придется не пять, а 75 лет.
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Табель учета рабочего времени. Табель подписывают как минимум два человека: ответственный за его ведение и его руководитель. Рекомендуем заполнять табель в течение месяца в электронном виде, а по окончании месяца распечатать и подписать.
Документы на выплату зарплаты. Суммы начисленной зарплаты фиксируют в расчетной или расчетно-платежной ведомости. Эти документы формируют в бухгалтерской программе.
Заработную плату через кассу выдают по расчетно-платежной либо платежной ведомости или по расходному кассовому ордеру. Такой документ нужно распечатать в момент создания, чтобы работники в нем расписались.
Если вы перечисляете зарплату на карты, реестр на перечисление денежных средств и платежку достаточно сформировать в электронном виде. Их необязательно выводить на печать (п. 1.9 Положения ЦБ от 19.06.2012 № 383-П).
Расчетные листки. Расчетные листки бухгалтеры обычно распечатывают. В электронной форме их рассылают, если в локальном нормативном акте закрепили такой способ и утвердили бланк (письмо Роструда от 27.12.2016 № ПГ/36563-6-1).
Для хранения распечатывать расчетные листки из программы необязательно.
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Как хранить документы в электронном виде
Минфин разрешает хранить в электронном виде без бумажных аналогов документы, которые нужно печатать только по требованию (письмо от 30.03.2012 № 03-11-11/104).
Правила хранения документов в электронной форме регулируют:
- Положение, утвержденное письмом Минфина СССР от 29.07.1983 № 105 (в части, не противоречащей действующему законодательству);
- Правила, утвержденные приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526.
Любой электронный документ необходимо хранить не менее чем в двух экземплярах, причем на разных носителях (например, на двух жестких дисках). Защитите документы от вирусов и доступа посторонних лиц. Раз в пять лет проверяйте, открываются ли они (п. 2.30–2.33 Правил № 526). Технические вопросы хранения бухгалтерской документации согласуйте с ИТ-специалистами.
ФНС запросила у учреждения восемь документов, в том числе налоговые регистры, главную книгу и учетную политику. Бухгалтерия не смогла представить их по требованию инспекторов, поскольку хранила все документы только в электронном виде. Когда налоговики запросили бумаги, в бухгалтерии произошел сбой в компьютерной системе из-за атаки вируса. В результате расчетчик не смог отправить документы в ИФНС.
Налоговики оштрафовали работодателя на 200 руб. за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК).
Суд поддержал инспекторов. Налогоплательщик обязан хранить налоговые регистры, главную книгу и учетную политику в электронном виде и на бумаге. При утрате документов он должен их восстановить (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.12.2018 по делу № А27-24827/2017).
Как избавиться от старых бухгалтерских документов
Если срок хранения документов истек, их следует уничтожить (Правила № 526). Процедуру уничтожения начинают с создания в учреждении экспертной комиссии (п. 1.1 Положения, утв. приказом Государственной архивной службы от 19.01.1995 № 2). Эксперты отберут документы для постоянного и временного хранения, а затем примут решение об уничтожении бумаг с истекшим сроком хранения.
Комиссия должна состоять из специалистов разных структурных подразделений учреждения. Это могут быть секретарь, бухгалтер, делопроизводитель. В качестве экспертов можно привлекать представителей любых сторонних организаций (п. 1.4 Положения № 2). Состав комиссии утверждает руководитель учреждения.
Документы, которые комиссия отобрала для уничтожения, включают в акт. Бланк этого документа возьмите в приложении 21 к приказу № 526. Однородные документы указывайте под общим заголовком, отмечайте крайние даты. Например, «авансовые отчеты за 2009 год, крайние даты — 20.01.2009–01.12.2009». Акт утверждает руководитель учреждения.
Как уничтожить или утилизировать бухгалтерские документы >>
Отобранные документы учреждение может уничтожить двумя способами.
1. Делает это самостоятельно, например сжигает или измельчает шредером. Экспертная комиссия фиксирует факт уничтожения документов в акте об их утилизации.
2. Передает документы на переработку или утилизацию в специализированную организацию, которая обеспечит их безопасное уничтожение. Передачу документов оформляют приемо-сдаточной накладной.
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