Заказчик заключил с подрядчиком договор. Позже решил его расторгнуть. Сторонам удалось договориться об условиях расторжения, поэтому они не будут обращаться в суд. Заказчиком может выступать застройщик либо технический заказчик, который по поручению застройщика организует строительство и заключает договоры.

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Заказчик вправе расторгнуть договор на любой стадии выполнения работ. Надо уплатить подрядчику ту часть установленной цены, что соответствует выполненным работам до получения извещения об отказе от исполнения договора. Заказчик обязан возместить убытки из-за прекращения договора в пределах разницы между ценой за всю работу и частью цены за фактически выполненный объем (ст. 717 ГК). В договоре можно обозначить другие условия.

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Документы

Идеальный вариант – стороны заключают соглашение о расторжении договора, в котором они могли бы предусмотреть все процедуры, необходимые для защиты своих интересов. Но на практике такая ситуация, скорее, редкость.

Как правило, подрядчик отказывается подписывать соглашение. Тогда заказчик должен уведомить подрядчика о своем решении в порядке, который необходимо предусмотреть в договоре подряда. Если такие условия не предусмотрены, заказчик должен направить подрядчику уведомление либо по почте, либо вручить лично уполномоченному представителю подрядчика.

В любом случае у заказчика должно быть подтверждение того, что подрядчик получил документ о расторжении договора. В уведомлении необходимо указать дату, на которую заказчик считает договор подряда расторгнутым. Кроме того, надо включить в документ предложения о порядке проведения контрольного обмера работ, выполненных подрядчиком, на дату расторжения.

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Расчет оплаты

Обычно для контрольного обмера выполненных работ назначается комиссия. Она состоит из представителей подрядчика и заказчика. В отдельных случаях для этой цели могут привлекаться независимые эксперты. Делается это, как правило, тогда, когда представители заказчика и подрядчика не могут прийти к единому решению по поводу объемов выполненных подрядчиком работ.

После того как стороны пришли к соглашению об объемах выполненных подрядчиком работ, определяется стоимость этих работ. Все зависит от того, каким способом установили цену договора подряда изначально. Рассмотрим два варианта.

Цена рассчитывалась по сметной стоимости. Фактический объем выполненных работ пересчитывается на единичную расценку, предусмотренную сметой. С учетом всех коэффициентов и надбавок, которые в ней указаны.

Цена договора подряда определялась как твердая сумма. Стороны могут определить стоимость фактически выполненных подрядчиком работ исходя из степени завершенности работ. Расчет проводится исходя из степени завершенности работ на дату расторжения договора в общей стоимости по договору в целом.

Дополнительные расходы

Подрядчик может потребовать компенсировать иные расходы, связанные с организацией работ на строительной площадке, в пределах цены договора строительного подряда. Например, у компании могли быть расходы, связанные со строительством временных (нетитульных) зданий и сооружений.

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Расходы на временные постройки предусмотрены в цене договора подряда. Эти затраты были рассчитаны на весь объем работ по договору подряда. Заказчик должен оплатить подрядчику только тот объем работ, который фактически выполнен на дату расторжения договора. То есть всего лишь часть от общей цены договора. Значит, подрядчик вправе потребовать компенсировать все расходы, связанные со строительством временных зданий и сооружений. Кроме временных зданий и сооружений это могут быть любые расходы, связанные с оборудованием строительной площадки силами подрядчика. Например, ограждения, места складирования материалов, бытовые помещения, расходы по перебазировке подрядчика и т. п.

Бухучет

После того как стороны определились с объемом и стоимостью выполненных работ на дату расторжения договора, а также величиной дополнительных компенсаций подрядчику, составляется акт о сдаче-приемке. В нем надо указать всю сумму, которую необходимо перечислить подрядчику. Подрядчик выписывает счет-фактуру и отражает в учете выручку от реализации сданных работ.

Если заказчиком по договору подряда был застройщик, он отражает в учете принятые объемы работ:

ДЕБЕТ 08 (20) КРЕДИТ 60

– приняты к учету работы, которые выполнил подрядчик;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

– отражен НДС, предъявленный подрядчиком.

Если заказчиком по договору был технический заказчик, то он передает копии подписанных с подрядчиком документов о приемке работ. Также он выписывает счет-фактуру застройщику на объем и стоимость принятых от подрядчиков работ на основании счета-фактуры от подрядчика. В учете технического заказчика появляется запись:

ДЕБЕТ 76 СУБСЧЕТ «РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ» КРЕДИТ 60

– отражены расходы на организационные функции техзаказчика;

ДЕБЕТ 76 СУБСЧЕТ «РАСЧЕТЫ С ЗАСТРОЙЩИКОМ» КРЕДИТ 76 «РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ»

– отражено исполнение поручения застройщика по оплате работ и услуг.

Застройщик, который принял документы от технического заказчика, делает запись в бухучете:

ДЕБЕТ 08 (20) КРЕДИТ 76 СУБСЧЕТ «РАСЧЕТЫ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ»

– принят результат работ от техзаказчика;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 76 СУБСЧЕТ «РАСЧЕТЫ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ»

– отражен НДС, предъявленный техзаказчиком.

Налоговый учет

Застройщик может принять к вычету НДС, полученный от подрядчика или от технического заказчика. При условии что в дальнейшем объект будет использоваться для хозяйственных операций, облагаемых налогом. НДС можно включить в стоимость строительства, если объект будет использоваться в деятельности, не облагаемой НДС.

Дальнейшие действия застройщика зависят от его намерений. Например, он может прекратить строительство, зарегистрировать на себя право собственности на объект незавершенного строительства и продать его по договору купли-продажи. Либо заключить договор подряда на достройку объекта с другим подрядчиком.

Таблица. О чем спорят заказчики и подрядчики, когда разрывают договор

Из-за чего спор Что повлияло на итог дела Срок возврата аванса Заказчик перечислил аванс подрядчику. Когда решил расторгнуть договор, вернуть предоплату не получилось даже через суд Уведомление о расторжении договора заказчик направил подрядчику после того, как он передал работы. Заказчик не представил мотивированные возражения по поводу полноты и качества выполненных работ в срок, который обозначен в договоре. Это значит, что работы полностью приняты (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20.03.2018 по делу № А43-28678/2016) Дата получения уведомления Заказчик направил подрядчику уведомление о расторжении договора подряда по адресу из ЕГРЮЛ. Письмо вернулось в связи с истечением срока хранения. Тем не менее заказчику удалось вернуть аванс Подрядчик должен был выполнить полный комплекс отделочных работ в квартирах и местах общего пользования – на техэтажах, в машинных отделениях и т. д. Заказчик перечислил аванс – 17 800 000 и 14 000 000 руб. Подрядчик выполнил работы на сумму, меньшую чем 16 000 000 руб. Заказчик расторг договор в одностороннем порядке. Подрядчик отказался возвращать неотработанный аванс, так как не получал письмо от заказчика. Судьи решили, что почтовое отправление считается полученным на дату поступления письма в местонахождение подрядчика (постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.03.2017 № Ф05-1784/2017) Обязанность вернуть давальческие материалы Заказчик отказался исполнять договор, так как подрядчик явно не успевал сдать работы в срок. Судьи решили, что подрядчик должен вернуть материалы заказчику или возместить их стоимость Заказчик предоставил материалы и оборудование, которые принял подрядчик по накладным на отпуск материалов на сторону. По условиям договора подрядчик до даты одностороннего расторжения документа обязан вернуть материалы и оборудование заказчика. Но этот пункт договора компания нарушила. Тогда заказчик направил претензию подрядчику, а затем обратился в суд (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.07.2019 № Ф04-2701/2019)

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