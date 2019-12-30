Опасно просто так увольнять сотрудника предпенсионного возраста. С прошлого года эта категория работников под особой защитой. За незаконное увольнение предпенсионера есть уголовная ответственность. Трудовые инспекции уже помогли вернуться на работу тысяче уволенных предпенсионеров. Но есть случаи, когда организациям удалось доказать, что увольнение законно. Опасно просто так увольнять сотрудника предпенсионного возраста. С прошлого года эта категория работников под особой защитой. За незаконное увольнение предпенсионера есть уголовная ответственность. Трудовые инспекции уже помогли вернуться на работу тысяче уволенных предпенсионеров. Но есть случаи, когда организациям удалось доказать, что увольнение законно.

Какими дополнительными правами, гарантиями и льготами могут пользоваться люди предпенсионного возраста >>

Можно ли увольнять предпенсионера

По данным Роструда на 1 июня 2019 года, в ведомство поступило около 1100 обращений от работников предпенсионного возраста. Жалобы на работодателей от предпенсионеров чиновники принимают теперь и по телефону горячей линии. За пять месяцев поступило около 1900 таких звонков. Спрашивали о порядке сокращения штата и увольнении. По информации Роструда, трудовые инспекции восстановили на работе почти 1000 обратившихся предпенсионеров.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Независимо от того, в какой форме пожалуется работник — напишет письмо или расскажет о проблеме по телефону, трудовая инспекция проверит организацию. Если факты нарушения прав работника подтвердятся, то инспекция выдаст предписание об отмене приказа об увольнении и потребует восстановить работника. При этом работодателя привлекут еще и к административной ответственности. Штраф для организации может составить от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

К ответственности работодателя могут привлечь, даже если сотрудник уволился по собственному желанию, но есть доказательства, что его вынудили уйти из-за «особого статуса» (п. 16 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2019 № 46). В суд уволенный предпенсионер вправе обратиться в течение месяца после того, как получит копию приказа об увольнении или трудовую книжку (ч. 1 ст. 392 ТК). Если суд признает, что работодатель вынудил предпенсионера подать заявление об увольнении, работника восстановят. Работодателю в этом случае будет грозить уголовная ответственность (ст. 144.1 УК).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Несмотря на статистику Роструда о возвращении пожилых сотрудников на работу, в 2019 году были случаи, когда работодателям удавалось через суд доказать законность увольнения предпенсионера. Во всех случаях сотрудники настаивали на том, что уволили их из-за дискриминации по возрасту.

Одно из законных оснований для увольнения сотрудника предпенсионного возраста — это увольнение в связи с сокращением штата. Особых преимуществ перед молодыми сотрудниками у предпенсионера в этом случае нет (разъяснения на сайте онлайниспекция.рф от 04.02.2019).

Судьи принимают решения в пользу компании, если была соблюдена законная процедура увольнения. То есть за два месяца до события работника под подпись предупредили о его сокращении (ч. 2 ст. 180 ТК), предложили вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24.06.2019 по делу № 33-8244/2019, апелляционное определение Самарского областного суда от 09.07.2019 по делу № 33-8251/2019).

новый отчет о численности сотрудников предпенсионного возраста

Допустим, предпенсионер работает как внешний совместитель, а на его место планируют принять работника, для которого эта работа будет основной. Такого работника можно уволить, не учитывая его возраст. Закон этого не запрещает (Обзор актуальных вопросов на сайте онлайнинспекция.рф от 08.05.2019). Предпенсионер на декретном месте по временному договору тоже может быть уволен, когда основная работница выйдет из отпуска по беременности и родам (апелляционное определение Челябинского областного суда от 08.04.2019 по делу № 11-4348/2019).

Освободить пожилого сотрудника от должности можно по его личной инициативе или по соглашению сторон. В последнем случае, если сотрудник обратится в суд, чтобы восстановиться на работе, ему придется доказать, что его вынудили подписать соглашение о расторжении трудового договора. Если таких доказательств не будет, суд поддержит работодателя (апелляционное определение Саратовского областного суда от 06.06.2019 по делу № 33-4658/2019).

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: