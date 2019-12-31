Как заставить налоговиков вернуть или зачесть переплату

Мы обобщили судебную практику Московского округа, когда компании пытались вернуть или зачесть переплату налогов. Какие аргументы помогли выиграть спор, смотрите в обзоре. Мы обобщили судебную практику Московского округа, когда компании пытались вернуть или зачесть переплату налогов. Какие аргументы помогли выиграть спор, смотрите в обзоре.

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Уголовное дело не мешает возврату переплаты

В 2015 году компания подала заявление о возврате НДС в размере 34,96 млн руб. Инспекторы согласились на возврат, но деньги из бюджета на расчетный счет так и не поступили. В УФНС пояснили, что налоговики отправили в казначейство заявку на возврат налога, то есть они свою обязанность исполнили. Но заявку изъяли представители МВД. Инспекторы не виноваты в том, что деньги компания не получила.

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Аргументы компании. По кодексу выемка документов не препятствует возврату переплаты по принятому решению. Налоговики должны вернуть не только налог, но и пени за просрочку.

Позиция судей. Если ИФНС приняла решение о возврате переплаты, то в казначейство необходимо направить поручение на возврат, а не файл-заявку (п. 8 ст. 176 НК). Проверка МВД не влияет на процедуру возврата переплаты. Поэтому налоговики должны перечислить на счет компании 34,96 млн руб. переплаты и 7 млн руб. процентов (постановление от 14.08.2018 № Ф05-12399/2018).

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Правопреемник вправе распоряжаться переплатой прежних компаний

Компания обратилась в ИФНС с заявлением о зачете 5,6 млн руб. переплаты, которая образовалась в 2013–2014 годах. Но налоговики отказали, так как по их данным у компании нет переплаты.

Аргументы компании. В 2015 году компания образовалась в результате реорганизации в форме присоединения. Переплата по налогам образовалась не у самой компании, а у присоединенных организаций. Но при этом по закону компания вправе претендовать на нее.

Схема действий: как вернуть (зачесть) переплату >>

Позиция судей. Организация доказала, что у реорганизованных компаний была переплата. Но у налоговиков она не отражается из-за технической ошибки. Следовательно, у организации есть право зачесть переплату в счет текущих платежей. Налоговая не представила доказательства, что до этого она уже засчитывала переплату. Суд пришел к выводу, что ИФНС должна удовлетворить требование компании и зачесть переплату (постановление от 05.03.2019 № Ф05-24039/2018).

Переплату не вернут, если деньги не дошли налоговикам

Компания перечислила НДС через неплатежеспособный банк и переплатила 1,5 млн руб. Деньги до бюджета не дошли, но инспекция все равно засчитала налог. Она решила, что компания не была виновата в проблеме кредитной организации. В 2018 году компания решила зачесть переплату, но налоговики отказали. Они посчитали: если деньги фактически в бюджет не поступили, то и засчитывать нечего.

Аргументы компании. Налоговики признали налог оплаченным. Ревизоры отразили оплату на лицевом счете компании. Сумма оплаты превысила начисление. А значит, есть переплата, которую инспекторы обязаны зачесть в счет будущих платежей.

Позиция судей. Деньги, списанные со счета компании, но не поступившие в бюджет, отражаются в карточке расчетов с бюджетом. Однако переплатой они не будут, ведь фактически в бюджете их нет. Поэтому у компании нет права на зачет или возврат таких средств (постановление от 19.03.2019 № Ф05-2361/2019).

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