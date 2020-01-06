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586 января 2020

Директор-самодур: инструкция по выживанию

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Директор-самодур: инструкция по выживаниюПсихолог дала практическое руководство, как наладить контакт со своеобразным руководителем и не попасть под горячую руку.

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Как наладить контакт со своеобразным руководителем

Психологи считают, что сотрудники могут повлиять на несдержанного руководителя. Если он позволяет себе некорректное поведение, атмосфера в офисе становится напряженной. Например, если директор кричит или в грубой форме дает оценку личным качествам сотрудников, раздает задания вашим подчиненным и не ставит вас в известность, проводит совещания в пять раз дольше, чем обещал. Из-за нервной обстановки в компании работники хуже выполняют задачи руководства, у сотрудников снижается мотивация.

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Специалисты рекомендуют определить, что в действиях директора именно для вас неприемлемо, а с чем вы готовы мириться. Когда происходит неприятная ситуация, обратитесь к руководителю один на один и сообщите, что не можете работать и выполнять задачи из-за некорректного поведения (см. схему).

Как действовать, если руководитель срывается на сотрудников

Как действовать, если руководитель срывается на сотрудников

Во время разговора с руководителем помните, что обсуждаете важный для работы вопрос, при этом у вас нет цели выяснять отношения или подчеркивать отрицательные черты характера шефа.

Постарайтесь сохранять объективность и спокойствие, аргументировать доводы и не повышать тон голоса. Беседу с директором можно выстроить по методу Win/Win.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Психолог уверена, что способ работает, даже если директор давно ведет себя с сотрудниками некорректно, а вы вдруг только сегодня решили, что так дальше продолжаться не может. Поэтому, если не планируете менять место работы, но при этом устали мириться с нервной и напряженной атмосферой в офисе, обозначьте руководителю границы в отношении вас.

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