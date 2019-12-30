Если учреждение не использует имущество в деятельности, оно может вернуть его в казну. Однако собственник имущества не всегда готов принять его. Как поступать - в статье. Если учреждение не использует имущество в деятельности, оно может вернуть его в казну. Однако собственник имущества не всегда готов принять его. Как поступать - в статье.

Когда можно вернуть имущество в казну

Учреждение вправе вернуть имущество в казну, если оно ему больше не нужно или содержать его невыгодно. Орган по управлению имуществом обязан его принять на основании заявления (п. 1 ст. 235, ст. 236, п. 3 ст. 299 ГК). Однако некоторые собственники имущества отказываются принимать его в казну, поскольку имущество не за кем закрепить на праве оперативного управления. Это незаконно. Другие просят на время заключить договор хранения. Это более приемлемый вариант.

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Пример 1. Учреждение решило вернуть имущество собственнику. Но он согласился это сделать, если учреждение заключит договор ответственного хранения имущества до определения его потенциального владельца. Учреждение отказалось подписывать такой договор. Тогда собственник имущества подал в суд. Собственник имущества считал, что помещение не может находиться в казне без определения субъекта, который обеспечит сохранность и управление имуществом. Кроме того, по его мнению, территориальное управление не может принимать решение без распоряжения федерального органа, а изъятие излишнего имущества является правом собственника, а не его обязанностью. Поэтому учреждение, у которого имущество находится в оперативном управлении, обязано нести расходы на его содержание, оплачивать коммунальные услуги, проводить текущий и капитальный ремонт, а также обеспечивать надлежащую эксплуатацию объекта недвижимости. Что решил суд. Учреждение имеет право на отказ от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. Собственник отказать ему в этом не может. Суд признал незаконным бездействие собственника, выраженное в непрекращении права оперативного управления. Аргументы суда. Право оперативного управления относится к вещным правам лиц, не являющихся собственниками (абз. 5 п. 1 ст. 216 ГК). Право владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежит только собственнику (ст. 209 ГК). Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается им с согласия собственника в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества (п. 1 ст. 296 ГК). Право оперативного управления имуществом прекращается, когда собственник решает изъять имущество у учреждения (п. 3 ст. 299 ГК). Учреждение же может самостоятельно проявить инициативу и отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 236 ГК). Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника имущества до приобретения права собственности на него другим лицом. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ГК). Поэтому учреждение имеет полное право отказаться от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, и даже через территориальные органы. Суд руководствовался доводами, изложенными в определении Верховного суда от 10.07.2018 № 307-ЭС18-2637.

Если собственник имущества отказывается принять имущество в казну, а учреждению невыгодно его содержать, можно обратиться в суд. Судебная практика показывает, что учреждение не обязано содержать имущество, если не использует его в хоздеятельности. Рассмотрим пример.

Пример 2. Управление Росимущества обратилось в суд с иском к казенному учреждению, в котором просило обязать его привести помещение, находящееся в оперативном управлении, в нормативное состояние. Управление полагало, что учреждение обязано содержать имущество, но не делало этого. Суды трех инстанций с управлением не согласились. Учреждение не использовало помещение в хозяйственной деятельности. Оно неоднократно обращалось в Росимущество с заявлением о прекращении права оперативного управления в отношении данного объекта. В рамках другого дела суд признал незаконным бездействие управления по непрекращению названного права. Нахождение имущества в оперативном управлении накладывает на учреждение дополнительное бремя по его содержанию. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. Учреждению не выделялись из бюджета средства на содержание помещения. Управление также не доказало, что имущество было передано учреждению в пригодном для использования состоянии.

По каким правилам возвращать имущество, прописывает муниципальное образование в своем нормативном акте. Например, в Сюмсинском районе Удмуртской Республики, чтобы вернуть ненужное учреждению имущество, надо оформить два документа: заявление и акт о приеме-передаче (решение Совета депутатов Сюмсинского района от 28.11.2005 № 58). В заявлении необходимо высказать просьбу к собственнику имущества изъять его из оперативного управления, указать основания для изъятия. К заявлению должен прилагаться перечень имущества (см. образец).

Образец. Заявление об изъятии имущества у учреждения

Акт о приеме-передаче составляет комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов по форме 0504101 не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта учреждение передает в бухгалтерию муниципального образования. Второй экземпляр остается у передающей стороны.

Какие проводки сделать при возврате

Передачу имущества отражают по балансовой стоимости на основании акта о приеме-передаче (ф. 0504101). Одновременно передают сумму амортизации, которую начислили ранее. В учете делают проводки:

ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 241 КРЕДИТ КРБ 1 101 34 410

— списана балансовая стоимость объектов нефинансовых активов на основании акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);

ДЕБЕТ КРБ 1 104 34 411 КРЕДИТ КРБ 1 401 20 251

— списана сумма начисленной амортизации.

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