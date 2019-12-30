Как вернуть ненужное имущество в казну и отразить передачу в учете
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Образец заявления об изъятии имущества у учреждения
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Когда можно вернуть имущество в казну
Учреждение вправе вернуть имущество в казну, если оно ему больше не нужно или содержать его невыгодно. Орган по управлению имуществом обязан его принять на основании заявления (п. 1 ст. 235, ст. 236, п. 3 ст. 299 ГК). Однако некоторые собственники имущества отказываются принимать его в казну, поскольку имущество не за кем закрепить на праве оперативного управления. Это незаконно. Другие просят на время заключить договор хранения. Это более приемлемый вариант.
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Собственник имущества считал, что помещение не может находиться в казне без определения субъекта, который обеспечит сохранность и управление имуществом. Кроме того, по его мнению, территориальное управление не может принимать решение без распоряжения федерального органа, а изъятие излишнего имущества является правом собственника, а не его обязанностью. Поэтому учреждение, у которого имущество находится в оперативном управлении, обязано нести расходы на его содержание, оплачивать коммунальные услуги, проводить текущий и капитальный ремонт, а также обеспечивать надлежащую эксплуатацию объекта недвижимости.
Что решил суд. Учреждение имеет право на отказ от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. Собственник отказать ему в этом не может. Суд признал незаконным бездействие собственника, выраженное в непрекращении права оперативного управления.
Аргументы суда. Право оперативного управления относится к вещным правам лиц, не являющихся собственниками (абз. 5 п. 1 ст. 216 ГК). Право владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежит только собственнику (ст. 209 ГК). Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается им с согласия собственника в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества (п. 1 ст. 296 ГК).
Право оперативного управления имуществом прекращается, когда собственник решает изъять имущество у учреждения (п. 3 ст. 299 ГК). Учреждение же может самостоятельно проявить инициативу и отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 236 ГК). Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника имущества до приобретения права собственности на него другим лицом. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ГК). Поэтому учреждение имеет полное право отказаться от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, и даже через территориальные органы. Суд руководствовался доводами, изложенными в определении Верховного суда от 10.07.2018 № 307-ЭС18-2637.
Если собственник имущества отказывается принять имущество в казну, а учреждению невыгодно его содержать, можно обратиться в суд. Судебная практика показывает, что учреждение не обязано содержать имущество, если не использует его в хоздеятельности. Рассмотрим пример.
Суды трех инстанций с управлением не согласились. Учреждение не использовало помещение в хозяйственной деятельности. Оно неоднократно обращалось в Росимущество с заявлением о прекращении права оперативного управления в отношении данного объекта. В рамках другого дела суд признал незаконным бездействие управления по непрекращению названного права. Нахождение имущества в оперативном управлении накладывает на учреждение дополнительное бремя по его содержанию. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. Учреждению не выделялись из бюджета средства на содержание помещения. Управление также не доказало, что имущество было передано учреждению в пригодном для использования состоянии.
По каким правилам возвращать имущество, прописывает муниципальное образование в своем нормативном акте. Например, в Сюмсинском районе Удмуртской Республики, чтобы вернуть ненужное учреждению имущество, надо оформить два документа: заявление и акт о приеме-передаче (решение Совета депутатов Сюмсинского района от 28.11.2005 № 58). В заявлении необходимо высказать просьбу к собственнику имущества изъять его из оперативного управления, указать основания для изъятия. К заявлению должен прилагаться перечень имущества (см. образец).
Образец. Заявление об изъятии имущества у учреждения
Акт о приеме-передаче составляет комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов по форме 0504101 не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта учреждение передает в бухгалтерию муниципального образования. Второй экземпляр остается у передающей стороны.
Какие проводки сделать при возврате
Передачу имущества отражают по балансовой стоимости на основании акта о приеме-передаче (ф. 0504101). Одновременно передают сумму амортизации, которую начислили ранее. В учете делают проводки:
ДЕБЕТ КРБ 1 401 20 241 КРЕДИТ КРБ 1 101 34 410
— списана балансовая стоимость объектов нефинансовых активов на основании акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
ДЕБЕТ КРБ 1 104 34 411 КРЕДИТ КРБ 1 401 20 251
— списана сумма начисленной амортизации.
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