Получить претензии от налоговиков и проверяющих из фонда социального страхования. А если попытаетесь запретить подработки, то этим могут заинтересоваться трудинспекторы. Получить претензии от налоговиков и проверяющих из фонда социального страхования. А если попытаетесь запретить подработки, то этим могут заинтересоваться трудинспекторы.

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Надо ли запрещать сотрудникам подработки

В компании работает ведущий менеджер по проектам. Выяснилось, что он уже два года подрабатывает по совместительству в другой компании. Руководству об этом не сообщал. Когда о ситуации узнал директор, то рассердился и решил запретить сотрудникам подрабатывать на стороне. Бухгалтер задумался, есть ли какие-нибудь риски для компании в этой ситуации?

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Первая сложность — налоговые вычеты по НДФЛ. Сотрудник может получать их только у одного работодателя по своему выбору (п. 3 ст. 218 НК). Если он схитрит и подаст заявления в обе компании, то вы не полностью удержите по нему НДФЛ. Есть риск, что налоговики не будут разбираться, а просто доначислят вам налог, пени и штраф (п. 1 ст. 123 НК). Чтобы подстраховаться, предусмотрите в бланке заявления на вычеты дополнительный пункт. В нем сотрудник подтвердит, что не получал вычеты у других работодателей.

Второй рискованный момент — больничные пособия. Когда в двух предшествующих календарных годах сотрудник работал не в тех компаниях, где трудится сейчас, то больничное пособие он вправе получить только по одному месту работы (ч. 2.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Если сотрудник попытается получить пособие у обоих работодателей, то фонд обычно отказывает в возмещении той компании, где сотрудник работает по совместительству (определение Верховного суда от 17.06.2016 № 307-КГ16-602). Но в ФСС нам подтвердили, что претензии могут быть и к основному работодателю. Чтобы исключить подобные случаи, разъясните сотрудникам порядок оплаты больничных при совместительстве. Предупредите, что излишне выплаченные пособия компания может удержать из зарплаты (ч. 1 ст. 233 ТК, ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

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Что касается запрета на подработки, то поступать так руководитель не вправе. Работник имеет право трудиться по совместительству в свободное от основной работы время. В том числе и у других работодателей (ст. 60 ТК). Запрет в трудовом договоре или локальных актах компании проверяющие из Роструда могут посчитать нарушением права на труд. За это трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на сумму от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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