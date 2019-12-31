Учитывайте спортивную площадку как единый объект основных средств. Ведь она представляет собой комплекс предметов, которые выполняют одну определенную функцию, с общим покрытием (п. 10 стандарта «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н). Включите в один инвентарный объект турники, скамейки, лабиринты и другое оборудование, размещенное на площадке. Учитывайте спортивную площадку как единый объект основных средств. Ведь она представляет собой комплекс предметов, которые выполняют одну определенную функцию, с общим покрытием (п. 10 стандарта «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н). Включите в один инвентарный объект турники, скамейки, лабиринты и другое оборудование, размещенное на площадке.

Учет спортплощадки в школе

ОКОФ. Выберите один из двух кодов ОКОФ: 220.42.99.12.110 «Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе» или 220.41.20.20.900 «Сооружения спортивно-оздоровительные и сооружения прочие, не включенные в другие группировки». Имущество с кодом 220.42.99.12 относится ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования от двух до трех лет включительно. Если применили код 220.41.20.20.900, отнесите имущество к шестой амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно. Какой код ОКОФ применить, решает комиссия по поступлению и выбытию активов.

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КОСГУ. Расходы на сооружение спортивной площадки отразите по статье 310 КОСГУ. Если для создания спортивной площадки приобретаете по другому договору строительные материалы, газонные смеси или рулонный газон для газонного покрытия, оплатите их по подстатье 347 КОСГУ. Так как по этому коду отражают расходы на оплату договоров на приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений.

Монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, если такие работы не предусмотрены договорами поставки, оплатите по подстатье 228 КОСГУ.

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Категория имущества. Комиссия по поступлению и выбытию активов должна определить, как учитывать спортивную площадку — как движимое или недвижимое имущество. Если учтете спортивную площадку как недвижимое имущество, включите в стоимость сооружения затраты на благоустройство и подготовку земельного участка для размещения объектов в рамках создания спортивных площадок (письмо Минфина от 21.01.2016 № 02-05-11/2535). К таким затратам отнесите расходы на поверхностное улучшение земли, например на планировку участка, очистку от камней, срезание кочек, расчистку зарослей, замену грунта, укладку резиновых покрытий и другие работы, которые неотделимы от земли. Учет спортивного сооружения ведите на счете 101 02.

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Поставьте на баланс спортивную площадку только после госрегистрации права оперативного управления. До регистрации учитывайте ее за балансом на счете 01 (письмо Минфина от 14.10.2015 № 02-07-10/58921).

Учитывайте спортплощадку как движимое имущество, если отдельные единицы спортивного оборудования можно демонтировать и переместить на другое место без ущерба. В этом случае не включайте в ее стоимость затраты на благоустройство земельного участка. В инвентарной карточке (ф. 0504031) опишите все спортивное оборудование, которое установите на площадке. Это могут быть уличные тренажеры, перекладины, брусья, рукоходы, скамьи для пресса и т. д. Учет в составе движимого имущества ведите на счете 101 04.

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