На бухгалтерских курсах и даже в университетах от некоторых преподавателей можно услышать, что активы — это имущество компании. Ошибочное утверждение. Активы и имущество — пересекающиеся понятия, но не синонимы. В чем разница, объясняет Алексей Иванов, ведущий рубрики «Финансовый учет для начинающих». На бухгалтерских курсах и даже в университетах от некоторых преподавателей можно услышать, что активы — это имущество компании. Ошибочное утверждение. Активы и имущество — пересекающиеся понятия, но не синонимы. В чем разница, объясняет Алексей Иванов, ведущий рубрики «Финансовый учет для начинающих».

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Определение активов дает Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997). Активы - это хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем.

Расскажу простыми словами и покажу на примерах, что скрывается за этой сложной формулировкой.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Почему актив - не всегда имущество, а имущество - не всегда актив

Ключевая характеристика имущества — право собственности. Активы предприятия — это не только имущество, но и права, имеющие денежную оценку. Главное для активов — способность приносить компании экономические выгоды. Это возможно в четырех случаях.

1. Актив можно использовать при производстве продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи. Например, организация купила муку, чтобы испечь из нее хлеб. Когда хлеб продадут, в компанию поступят деньги. Если бы не приобрели муку, то и денег бы не получили.

2. Актив можно обменять на другой актив. Например, для производства хлеба организации нужна мука. Но фермер отказывается ее продавать. Ему не нужны деньги, ему нужны запчасти, которые он не может найти. Организация заказывает через интернет запчасти, чтобы обменять их на муку.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

3. Активом можно погасить обязательство. Например, у предприятия есть мука, но нет денег. Зато есть долг перед поставщиком яиц. Он готов списать долг, если вместо денег компания отдаст ему запас муки.

4. Актив можно распределить между собственниками организации. Например, одному из учредителей надоело, что все расчеты ведутся не в деньгах, а в муке. Он решил выйти из бизнеса. Его долю в капитале фирмы можно отдать этим активом.

В наших примерах с мукой активы — имущество компании. Но могут быть случаи, когда эти понятия не совпадают.

Пример 1. Когда имущество - не актив У компании есть старый гнилой сарай в лесной глуши. Пользы от него никакой, даже на дрова уже не разобрать, не то что хранить в нем ценности. При этом право собственности зафиксировано в «зеленке». Это имущество, но не актив. Экономических выгод сарай не принесет. Скорее, наоборот: придется потратиться на демонтаж, если компания решит использовать землю под ним для какой-нибудь деятельности.

Пример 2. Когда актив — не имущество Компания взяла в аренду торговый центр, который сдает в субаренду владельцам магазинчиков. Право собственности на торговый центр осталось у его владельца, но компания получает экономические выгоды. Пока действует договор аренды, торговый центр — актив, но не имущество. Кстати, в новом ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» для таких ситуаций введен новый класс активов — право пользования активом.

Как видите, наличие имущества для компании не всегда полезно. Гораздо важнее иметь активы.

Как отличить внеоборотные активы от оборотных

В бухучете активы подразделяются на внеоборотные и оборотные. Разница между ними в том, как именно и сколько компания их использует. Внеоборотные активы работают и приносят доход дольше года. Это здания, транспорт, производственное оборудование. Оборотные активы обычно сразу идут в дело и за год полностью используются. Например, к ним относятся материалы, вклады, товары.

Кроме того, эти активы по-разному включаются в себестоимость. Внеоборотные активы — средства труда, с помощью которых компания производит конечный продукт: товары, работы или услуги. Их используют для изготовления множества единиц продукта, поэтому стоимость внеоборотных активов бухгалтер распределяет на себестоимость этих единиц. Механизм такого распределения называется амортизацией.

Оборотные активы — предметы труда, из которых компания производит конечный продукт. Стоимость оборотных активов бухгалтер полностью включает в себестоимость этого продукта.

Пример 3. Как определить вид актива, чтобы правильно его списать У компании есть лесопилка. Компания покупает бревна и распиливает их на доски. Раз в два года приходится приобретать новую пилу для замены старой. Пила стоит 120 тыс. руб. Значит, эту сумму нужно списать на себестоимость досок за два года. Пила — внеоборотный актив. Для каждой новой партии досок нужны новые бревна. Бревна — оборотные активы. Их стоимость бухгалтер включит в себестоимость досок сразу.

Еще одно отличие оборотных и внеоборотных активов — разный уровень ликвидности. Чем быстрее актив можно продать по рыночной цене, тем он более ликвиден. Наиболее ликвидны деньги. Наименее ликвидны незаконченные нематериальные активы. Но лучше оценивать этот показатель отдельно в каждом конкретном случае.

В балансе активы отражаются в зависимости от ликвидности. Чем выше строка, тем дольше продавать указанный там актив. Чем ниже — тем меньше. Внеоборотные активы у вас окажутся в верхних строках, они низколиквидны.

Пример 4. Как ликвидность помогает определить вид актива У вас есть земельный участок в далеком селе и вексель Сбербанка со сроком погашения через месяц. Участок вы будете продавать неизвестно сколько или быстро сольете за копейки. Вексель обналичите через месяц или сегодня с маленькой скидкой. Участок — внеоборотный актив, вексель — оборотный актив.

Есть и другие более сложные категории активов. Например, отложенные налоговые активы или расходы будущих периодов. О сложностях их учета рассказывают мои коллеги в других рубриках журнала. А я в ближайших выпусках подробнее расскажу о других категориях активов.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: