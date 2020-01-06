Многие выпускники педагогических вузов и колледжей устраиваются на работу сразу после того, как защитят диплом. То есть летом, когда ученики находятся на каникулах и нет уроков. Как начислять зарплату молодым педагогам за летний период? От чего будет зависеть количество рабочих часов? Можно ли педагогам трудиться на каникулах дома? Ответы на эти вопросы вы получите в статье. Многие выпускники педагогических вузов и колледжей устраиваются на работу сразу после того, как защитят диплом. То есть летом, когда ученики находятся на каникулах и нет уроков. Как начислять зарплату молодым педагогам за летний период? От чего будет зависеть количество рабочих часов? Можно ли педагогам трудиться на каникулах дома? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Как рассчитать зарплату

Объем учебной нагрузки педагогических работников определяют ежегодно на начало учебного года. Его прописывают в локальном акте учреждения, который принимают с учетом мнения профсоюза или иного представительного органа сотрудников.

Если в учебных планах на каждое полугодие предусмотрено разное количество часов в неделю на предмет, тарификацию проводят раздельно на каждое полугодие. Делают это, чтобы определить заработную плату за фактический объем учебной нагрузки.

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Но как начислить зарплату педагогу, которого приняли на работу во время летних каникул до распределения нагрузки на новый учебный год? В этом случае зарплату выплачивают из расчета месячной ставки. Ее устанавливают в соответствии с образованием, категорией, разрядом или должностным окладом учителей общеобразовательных школ или преподавателей учреждений СПО. Основание — пункт «б» раздела IV Рекомендаций, которые доведены письмом Профсоюза работников народного образования и науки от 11.05.2012 № 113.

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Какую норму часов установить за ставку зарплаты

В зависимости от должности или специальности педагогическому работнику устанавливают продолжительность рабочего времени в неделю или норму часов педагогической работы за ставку зарплаты. Какие виды работ входят в рабочее время педагога, смотрите в списке.

Список. Какие виды работ входят в рабочее время педагога

Продолжительность рабочей недели у педагогов — сокращенная. Предельная норма в течение учебного года и во время каникул не отличается — 36 часов в неделю (ст. 333 ТК). Но поскольку рабочее время преподавателей включает ненормируемую часть, то фактически они могут работать и больше.

36-часовая рабочая неделя предусмотрена для педагогов из профессорско-преподавательского состава, педагогов-психологов, социальных педагогов и других работников из пункта 2.1 приложения № 1 к приказу Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601. У старших воспитателей в учреждениях, которые не относятся к дошкольным, продолжительность рабочей недели 30 часов (п. 2.2 приложения № 1 к приказу № 1601).

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Для остальных должностей или специальностей установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. Например, 20 часов в неделю — для учителей-дефектологов и учителей-логопедов, 24 часа — для музыкальных руководителей и концертмейстеров (п. 2.3 и 2.4 приложения № 1 к приказу № 1601).

Для некоторых должностей предусмотрена годовая норма часов за ставку заработной платы. Так, норма учебной или преподавательской работы 720 часов в год за ставку установлена преподавателям учреждений, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным программам профессионального обучения. При этом предельная норма часов за год может быть выше. Верхний предел учебной нагрузки обозначен только для отдельных категорий преподавателей, которым установлена годовая норма часов учебной или преподавательской работы за ставку заработной платы (п. 7.1, 7.2 приложения № 2 к приказу № 1601).

Когда педагог может работать дома

Режим рабочего времени всех сотрудников в дни, когда в образовательном учреждении не проходят занятия, регулируют локально-нормативные акты и графики работ. В каникулярный период педагоги:

готовятся к занятиям на новый учебный год;

повышают уровень квалификации, пишут доклады;

проводят воспитательную работу, факультативы;

ведут журналы и дневники;

занимаются научной и внеурочной деятельностью.

Если по графику и планам педагогу не нужно находиться в школе, чтобы выполнять свои трудовые обязанности, он может работать и дома (п. 4.1–5.2 приказа Минобрнауки от 11.05.2016 № 536).

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Какие документы регулируют рабочее время педагога Наименование и реквизиты нормативного акта Что устанавливает Трудовой кодекс 1. Круг лиц, которых не допускают к педагогической деятельности (ст. 331, 331.1 ТК).

2. Сокращенная продолжительность рабочего времени педагога (ст. 333 ТК).

3. Право на удлиненный отпуск (ст. 334 ТК) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Особый статус педагога, в частности:

– трудовые права и социальные гарантии;

– право на удлиненный отпуск;

– документы, которые определяют время отдыха и режим работы.

Основание — статья 47 Закона № 273-ФЗ Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 № 536 Особенности режима труда и времени отдыха педагогических работников Приложение, утвержденное постановлением Правительства от 14.05.2015 № 466 Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска — от 42 до 56 календарных дней. Зависит от вида образовательного учреждения и занимаемой педагогом должности Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 Продолжительность рабочего времени для разных категорий педагогов