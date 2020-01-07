Если компания или предприниматель перейдут на уплату НДС, то никаких особенностей в его исчислении у них не будет. А вот если они найдут возможность избежать уплаты НДС, то у них неизбежно появятся вопросы, ответы на которые найдете в статье. Если компания или предприниматель перейдут на уплату НДС, то никаких особенностей в его исчислении у них не будет. А вот если они найдут возможность избежать уплаты НДС, то у них неизбежно появятся вопросы, ответы на которые найдете в статье.

Ситуация 1. Решили не платить НДС

Чтобы получить право на освобождение от уплаты НДС, надо сдать в инспекцию письменное уведомление не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на льготу (ст. 145 НК).

Последствия нарушения срока сдачи уведомления о льготе законодательство не устанавливает. Уведомление можно представить и после начала применения освобождения. Ведь компания лишь информирует налоговиков о своем намерении использовать право на освобождение (п. 2 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). С судьями соглашаются и налоговики (письмо ФНС от 04.07.2019 № СД-4-3/13103).

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Есть два варианта обязательных условий для льготы. Первый – для начинающих. Если вы переходите на ЕСХН, с того же календарного года можно применять освобождение от НДС.

Второй вариант – для опытных. В этом случае нужно проверить, чтобы за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода от реализации сельхозпродукции без учета НДС не превысила в совокупности предельных значений. Мы привели их ниже.

Как посчитать доход от реализации, однозначного ответа в Налоговом кодексе нет. Чиновники из Минфина считают, что в составе доходов учитываются выручки от реализации, от сдачи имущества в аренду. При условии что деятельность по предоставлению имущества в аренду является основной и имеет систематический характер (письмо от 06.05.2019 № 03-07-14/32716). Это бесспорно.

Представители Минфина делают следующий вывод. Доходы в виде процентов по договорам займа, от сдачи имущества в аренду в иных случаях, суммы субсидий на возмещение затрат или финансовое обеспечение предстоящих затрат не учитываются. Возникают сомнения. Ранее в министерстве говорили, что суммы субсидий, которые получают сельскохозяйственные производители на развитие своего производства и компенсацию затрат, должны учитываться при определении налоговой базы по ЕСХН (письма Минфина от 15.03.2016 № 03-11-11/14239, от 24.02.2015 № 03-11-11/9002).

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Возможно, чиновники полагают, что субсидии при определении налоговой базы по ЕСХН учитываются, но в состав доходов для освобождения от НДС не включаются. Также неясно, на каком основании не нужно учитывать такие внереализационные доходы, как проценты по займам и поступления от несистематической аренды. Чтобы не рисковать, безопаснее все-таки учитывать субсидии, проценты и арендные платежи при расчете лимита для освобождения от НДС.

Ситуация 2. Право на льготу по НДС потеряли

Сельхозпроизводитель потеряет право на льготу, если превысит лимит выручки или продаст подакцизный товар. С 1-го числа месяца, в котором произошло такое событие, надо платить НДС. Налог за этот месяц нужно восстановить и уплатить в бюджет. Если компания скроет факт превышения или продажи подакцизных товаров, инспекторы начислят пени и штраф. Повторно получить льготу сельхозпроизводители не могут (п. 5 ст. 145 НК).

Предположим, компания на ЕСХН с освобождением от НДС с нового года теряет льготу. Предварительно она проплатила поставку материалов, которые фактически поступят после Нового года. Возникает вопрос о вычете входного НДС.

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На ЕСХН материальные расходы учитываются при расчете налоговой базы после того, как их оприходовали и оплатили (п. 2, 5 ст. 346.5 НК). Значит, предоплата за материалы при расчете ЕСХН не учитывается. В том числе и предъявленный НДС. При реализации материалов продавец дополнительно к их цене обязан предъявить к оплате покупателю НДС. При получении аванса в счет предстоящих поставок продавец также обязан предъявить покупателю сумму НДС (п. 1 ст. 168 НК).

В обоих случаях продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру с выделенным НДС. Следовательно, в случае с предоплатой покупатель должен получить счета-фактуры и до Нового года, и после.

К вычету можно заявить суммы НДС, предъявленные при приобретении материалов для операций, облагаемых НДС (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК). Основанием является счет-фактура. Вычеты можно заявить после того, как материалы примете на учет, что подтверждают первичные документы. Если все документы у вас будут, а материалы оприходуете уже после Нового года, в период начисления НДС отказа в вычете входного НДС быть не должно.

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Ситуация 3. Перешли с ЕСХН на общий режим добровольно

Компания с нового года вместо ЕСХН будет применять общий режим. Последствий, которые касались бы НДС, нет. Налог с покупок, в том числе основных средств и нематериальных активов, во время применения ЕСХН к вычету не принимался (п. 8 ст. 346.3 НК).

Ситуация 4. Потеряли право на ЕСХН

Если организация применяла освобождение от НДС и утратила право на применение ЕСХН, то в течение одного месяца после окончания календарного года нужно пересчитать и уплатить НДС за весь этот год (п. 4 ст. 346.3 НК).

Налоги нужно пересчитать не позднее 31 января следующего года. В тот же срок нужно погасить обязательства по вновь начисленным налогам, которые образовались у организации по состоянию на 31 декабря года, в котором было допущено нарушение. Если в течение месяца организация не пересчитает налоговые обязательства и не перечислит в бюджет образовавшуюся задолженность, то с 1 февраля на сумму задолженности будут начисляться пени за каждый календарный день просрочки платежа по соответствующему налогу.

Кроме того, организация должна подать в налоговую инспекцию уточненную декларацию по ЕСХН за первое полугодие года, в котором было допущено нарушение. На основании этой декларации ранее начисленная сумма авансового платежа по ЕСХН будет признана излишне уплаченной (письмо ФНС от 15.01.2009 № ВЕ-22-3/16).

Если выяснится, что организация изначально не имела права переходить на ЕСХН, придется платить все налоги, от которых она была освобождена.

Налоги придется заплатить за весь период неправомерного применения ЕСХН. Кроме того, организации будут начислены пени. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за установленным сроком уплаты соответствующего налога или авансового платежа (п. 4 ст. 346.3 НК).

Ситуация 5. Перешли на ЕСХН

При переходе с общей налоговой системы на единый сельхозналог НДС восстанавливать не надо. Исключение – ситуации, когда вы примените освобождение. В таком случае НДС надо восстановить. Правила похожи на те, что действуют при переходе на спецрежим (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК, п. 25 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Разница в том, в каком квартале восстановить НДС:

до начала применения льготы, если вы начнете применять освобождение с первого месяца квартала;

в этом же квартале, если на освобождение вы переходите со второго или третьего месяца.

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