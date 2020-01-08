Бухгалтеры путают две льготы, которые касаются онлайн-касс. Всему виной два похожих термина. В первом случае кассу можно не применять вовсе. Во втором – касса обязательна, но работать с ней можно в упрощенном порядке. Если сделать все наоборот, то компания либо рискует получить штраф, либо потратит лишние деньги на покупку ненужной техники. Теперь расскажем о каждой льготе подробнее. Бухгалтеры путают две льготы, которые касаются онлайн-касс. Всему виной два похожих термина. В первом случае кассу можно не применять вовсе. Во втором – касса обязательна, но работать с ней можно в упрощенном порядке. Если сделать все наоборот, то компания либо рискует получить штраф, либо потратит лишние деньги на покупку ненужной техники. Теперь расскажем о каждой льготе подробнее.

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В какой отдаленной местности надо применять онлайн‑кассу

Отдаленная от сетей связи местность. При наличных и безналичных платежах касса должна присутствовать. Вы можете рассчитываться и банковской картой, и электронным кошельком, и любым другим безналичным расчетом, но кассовый чек вы выдать обязаны. Льгота в данном случае состоит в том, что кассу не нужно подключать к интернету. Можно работать автономно (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Продавец в данном случае не обязан направлять покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности (БСО) в электронной форме, как в случае с онлайн-кассой. Достаточно просто выдать документ покупателю.

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Критерий отдаленной от сетей связи местности – численность населения не больше 10 000 человек (приказ Минкомсвязи от 05.12.2016 № 616). Точный список таких территорий устанавливают региональные власти.

Храните информацию обо всех чеках на фискальном накопителе пять лет. Когда память накопителя заполнится или у него закончится срок использования, передайте всю информацию в инспекцию. После этого поставьте новый накопитель. Для него есть специальные требования.

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Таблица. Как выбрать фискальный накопитель

Срок действия фискального накопителя Особенности продавца Источник Не меньше 36 месяцев Организации и ИП, которые оказывают услуги или применяют упрощенку, ЕСХН, ПСН, ЕНВД Абз. 1 п. 6 ст. 4.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ Не меньше 13 месяцев Организации и ИП, которые оказывают услуги или применяют упрощенку, ЕСХН, ПСН, ЕНВД с учетом следующих обстоятельств: – сезонная деятельность; – совмещение спецрежима с общей налоговой системой; – применение кассы в автономном режиме; – торговля подакцизными товарами Абз. 2 п. 6 ст. 4.1 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, постановление Правительства от 25.01.2017 № 70

Если по ошибке не выдать чек или БСО, руководителю, ИП или главе КФХ грозит штраф до 2000 руб., а организации – 10 000 руб. А если вы решили не покупать кассу вообще, наказание для директора составит не менее 10 000 руб. Максимум – половина суммы расчетов. Организацию оштрафуют как минимум на 30 000 руб., максимум – на всю сумму расчетов.

Отдаленная или труднодоступная местность. Применять кассу не нужно. Взамен кассового чека вы должны выдать документ, который подтвердит оплату. Власти каждого региона устанавливают свой перечень территорий труднодоступных и отдаленных местностей. Критерии таких территорий определяют по-разному. Как правило, чиновники утверждают и критерии, и списки конкретных населенных пунктов, где можно не применять кассу.

Пример. В каких населенных пунктах Алтайского края можно не покупать кассу В Алтайском крае отдаленные и труднодоступные территории власти установили в постановлении Администрации Алтайского края от 23.12.2016 № 432. Это населенные пункты с численностью меньше 600 человек, если такие территории: находятся в Чарышском и Солонешенском районах края;

расположены на расстоянии не менее 40 км от районного центра по самой короткой автодороге;

связаны с райцентром автодорогой с участками, которые относятся к труднопроходимым в отдельные периоды времени;

находятся в зонах подтопления в периоды паводка и других гидрологических явлений;

становятся недоступными для транспортного сообщения с районным центром из-за отсутствия мостов и паромных переправ в отдельные периоды;

не имеют на своей территории стационарных торговых объектов. Кроме того, вне зависимости от численности населения без кассы можно работать на территориях, которые удалены не менее чем на 60 км от районного центра и от автодороги федерального значения .

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