Документы, налоговый учет и проводки, если за вас расплатился партнер

Когда счет компании заблокирован или на нем нет денег, она может попросить другую организацию провести оплату за нее. Это не запрещено, но оформить денежный перевод надо особым образом. Какие документы понадобятся и как отразить такую оплату в каждой ситуации, узнаете из статьи. Когда счет компании заблокирован или на нем нет денег, она может попросить другую организацию провести оплату за нее. Это не запрещено, но оформить денежный перевод надо особым образом. Какие документы понадобятся и как отразить такую оплату в каждой ситуации, узнаете из статьи.

Учет у покупателя

Документы. Обычно заплатить за себя компания просит организацию, которая сама должна ей денег. Если таких нет, то обращаются к дружественным компаниям. Чтобы избежать конфликтов с деловыми партнерами, направьте предполагаемому плательщику письмо-поручение с просьбой перечислить за вас долг. Продавцу вышлите уведомление о том, что деньги поступят от другой компании.

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Налоговый учет. Когда провести оплату покупатель просит своего должника, на расчет налога на прибыль такая оплата не повлияет. Ведь факт оплаты для доходов и расходов значения не имеет (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 272 НК). Аналогичный порядок действует и в ситуации, когда третье лицо покупателю ничего не должно. Ведь фактически это будет заем. А его не нужно включать в доходы (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК).

Не повлияет оплата другой компанией и на НДС. Ведь право на вычет входного налога не зависит от факта оплаты (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Если третье лицо оплатило поставщику аванс, то покупатель вправе получить вычет входного НДС (п. 9 ст. 172 НК). С этим согласен и Минфин (письмо от 04.09.2018 № 03-07-11/62917). Главное, чтобы поставщик выставил счет-фактуру. В случае с авансом понадобятся также копия платежного поручения и договор с условием о предоплате.

Инспекторы на местах могут заявить, что раз предоплату покупатель перечислял не самостоятельно, то и вычеты ему не положены. Но суды такую позицию не поддерживают (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2013 по делу № А03-7372/2012, ФАС Уральского округа от 16.05.2013 № Ф09-3837/13). Чтобы снизить риски, удостоверьтесь, что собрали необходимые документы.

Бухучет. Когда плательщик сам должен покупателю, к примеру, за поставленный ранее товар, в момент оплаты сделайте в учете такую запись:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»

КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»

погашен долг перед продавцом и уменьшена задолженность третьего лица за товары.

В ситуации, когда третье лицо перечисляет за вашу компанию аванс, проводки другие. На дату перечисления денег в бухучете сделайте записи:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»

КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»

отражен аванс, который уплатили поставщику и списали долг за товар третьего лица;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

КРЕДИТ 76 субсчет «НДС по перечисленным авансам»

принят к вычету НДС с авансов, который продавцу за покупателя заплатило третье лицо.

Если третье лицо покупателю ничего не должно, то, по сути, выдает ему заем. Заключите договор займа в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК). В его условиях пропишите, что сумму займа третье лицо перечисляет не покупателю, а поставщику, которому тот задолжал за поставку товара. Перечисление денег отразите в учете такой проводкой:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»

КРЕДИТ 66 (67)

получен заем (на дату перечисления денег третьим лицом на расчетный счет продавца).

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Учет у компании, которая перечисляет долг

Документы. Когда компания перечисляет деньги по просьбе другой организации, это необходимо указать в назначении платежа. Подойдет, к примеру, такая формулировка: «Оплата за ООО “Тополь” по договору поставки компьютерной техники от 15.02.2019 № 15 (товарная накладная от 23.09.2019 № 75) на основании письма от 24.09.2019 № 89 — 120 000 руб., в том числе НДС — 20 000 руб.». При перечислении предоплаты назначение платежа сформулируйте так: «Аванс за ООО “Одуванчик” по договору поставки арматуры от 20.08.2019 № 28 на основании письма от 25.09.2019 № 100, в том числе НДС по ставке 20/120 — 10 000 руб.».

Налоговый учет. Перечисление денег в счет уплаты долга за товар, который поставил покупатель-кредитор, не влияет на расчет налогов компании-плательщика. Расходы по налогу на прибыль не зависят от факта оплаты (п. 1 ст. 272 НК). Факт оплаты на вычет входного НДС у компании-плательщика не влияет (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Бухучет. На дату перечисления денег стороннему продавцу плательщик уменьшает долг перед покупателем-кредитором. В учете отразите это такой проводкой:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»

КРЕДИТ 51

перечислены деньги стороннему продавцу и уменьшен долг перед покупателем-кредитором.

Возможен и другой вариант. Перечисление денег стороннему продавцу отразите по счету 76. Затем закройте его через счет 60. Но этот вариант менее удобный, так как в учете придется сделать больше записей.

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Учет у продавца

Документы. Когда покупатель хочет перечислить деньги через третье лицо, ориентируйтесь на условия договора. Если в нем не прописано, что оплату контрагент обязан провести лично, то вы не вправе отказать ему. При этом покупатель должен уведомить вас, что долг погасит другая компания.

Исключение — случай, когда покупатель уже просрочил оплату. Уведомлять поставщика об оплате третьим лицом в этом случае не обязательно. Продавец в любом случае обязан принять деньги (п. 1, 2 ст. 313 ГК).

Налоговый учет. Для налога на прибыль не имеет значения, кто заплатит долг за поставленные товары — покупатель или третье лицо. Ведь выручку должны были отразить в момент перехода права собственности покупателю (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК). Поэтому, когда получите деньги в оплату долга, в доходы их не включайте.

Базу по НДС отразите на дату отгрузки товара покупателю (подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 1 п. 1 ст. 167 НК). Когда получите деньги в оплату долга за товар, второй раз начислять налог не нужно.

А вот если получили деньги от третьего лица в качестве аванса, то включите их в базу по НДС (п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 167 НК). При этом не забудьте составить авансовый счет-фактуру. Воспользуйтесь образцом. После отгрузки товара налог, который исчислили с аванса, примите к вычету по общим правилам (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК).

Фрагмент счета-фактуры при получении предоплаты поставщиком от третьего лица

Бухучет. Когда деньги за покупателя оплатил его должник, перемены лиц в обязательствах не происходит (ст. 391 ГК, п. 12 информационного письма Президиума ВАС от 29.12.2001 № 65). Поэтому счета-фактуры, товарные накладные по-прежнему оформляйте на покупателя. Оплату долга третьим лицом за товары, которые поставили покупателю, отразите проводкой:

ДЕБЕТ 51

КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»

на дату получения оплаты от третьего лица погашен долг покупателя.

Если третье лицо оплатило аванс за покупателя, отразите это в учете так:

ДЕБЕТ 51

КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам»

отражен аванс на дату получения средств на расчетный счет;

ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС, исчисленный с авансов»

КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

начислен НДС с аванса, который получили от третьего лица.

Никаких договоров между вашей компанией и третьим лицом нет. Поэтому расчеты с ним в аналитике по счетам 76 и 62 не отражайте.

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