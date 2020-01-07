Документы, налоговый учет и проводки, если за вас расплатился партнер
Учет у покупателя
Документы. Обычно заплатить за себя компания просит организацию, которая сама должна ей денег. Если таких нет, то обращаются к дружественным компаниям. Чтобы избежать конфликтов с деловыми партнерами, направьте предполагаемому плательщику письмо-поручение с просьбой перечислить за вас долг. Продавцу вышлите уведомление о том, что деньги поступят от другой компании.
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Налоговый учет. Когда провести оплату покупатель просит своего должника, на расчет налога на прибыль такая оплата не повлияет. Ведь факт оплаты для доходов и расходов значения не имеет (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 272 НК). Аналогичный порядок действует и в ситуации, когда третье лицо покупателю ничего не должно. Ведь фактически это будет заем. А его не нужно включать в доходы (подп. 10 п. 1 ст. 251 НК).
Не повлияет оплата другой компанией и на НДС. Ведь право на вычет входного налога не зависит от факта оплаты (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).
Если третье лицо оплатило поставщику аванс, то покупатель вправе получить вычет входного НДС (п. 9 ст. 172 НК). С этим согласен и Минфин (письмо от 04.09.2018 № 03-07-11/62917). Главное, чтобы поставщик выставил счет-фактуру. В случае с авансом понадобятся также копия платежного поручения и договор с условием о предоплате.
Инспекторы на местах могут заявить, что раз предоплату покупатель перечислял не самостоятельно, то и вычеты ему не положены. Но суды такую позицию не поддерживают (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2013 по делу № А03-7372/2012, ФАС Уральского округа от 16.05.2013 № Ф09-3837/13). Чтобы снизить риски, удостоверьтесь, что собрали необходимые документы.
Бухучет. Когда плательщик сам должен покупателю, к примеру, за поставленный ранее товар, в момент оплаты сделайте в учете такую запись:
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»
КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»
погашен долг перед продавцом и уменьшена задолженность третьего лица за товары.
В ситуации, когда третье лицо перечисляет за вашу компанию аванс, проводки другие. На дату перечисления денег в бухучете сделайте записи:
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»
КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»
отражен аванс, который уплатили поставщику и списали долг за товар третьего лица;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
КРЕДИТ 76 субсчет «НДС по перечисленным авансам»
принят к вычету НДС с авансов, который продавцу за покупателя заплатило третье лицо.
Если третье лицо покупателю ничего не должно, то, по сути, выдает ему заем. Заключите договор займа в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК). В его условиях пропишите, что сумму займа третье лицо перечисляет не покупателю, а поставщику, которому тот задолжал за поставку товара. Перечисление денег отразите в учете такой проводкой:
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»
КРЕДИТ 66 (67)
получен заем (на дату перечисления денег третьим лицом на расчетный счет продавца).
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Учет у компании, которая перечисляет долг
Документы. Когда компания перечисляет деньги по просьбе другой организации, это необходимо указать в назначении платежа. Подойдет, к примеру, такая формулировка: «Оплата за ООО “Тополь” по договору поставки компьютерной техники от 15.02.2019 № 15 (товарная накладная от 23.09.2019 № 75) на основании письма от 24.09.2019 № 89 — 120 000 руб., в том числе НДС — 20 000 руб.». При перечислении предоплаты назначение платежа сформулируйте так: «Аванс за ООО “Одуванчик” по договору поставки арматуры от 20.08.2019 № 28 на основании письма от 25.09.2019 № 100, в том числе НДС по ставке 20/120 — 10 000 руб.».
Налоговый учет. Перечисление денег в счет уплаты долга за товар, который поставил покупатель-кредитор, не влияет на расчет налогов компании-плательщика. Расходы по налогу на прибыль не зависят от факта оплаты (п. 1 ст. 272 НК). Факт оплаты на вычет входного НДС у компании-плательщика не влияет (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).
Бухучет. На дату перечисления денег стороннему продавцу плательщик уменьшает долг перед покупателем-кредитором. В учете отразите это такой проводкой:
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты с поставщиками за товар»
КРЕДИТ 51
перечислены деньги стороннему продавцу и уменьшен долг перед покупателем-кредитором.
Возможен и другой вариант. Перечисление денег стороннему продавцу отразите по счету 76. Затем закройте его через счет 60. Но этот вариант менее удобный, так как в учете придется сделать больше записей.
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Учет у продавца
Документы. Когда покупатель хочет перечислить деньги через третье лицо, ориентируйтесь на условия договора. Если в нем не прописано, что оплату контрагент обязан провести лично, то вы не вправе отказать ему. При этом покупатель должен уведомить вас, что долг погасит другая компания.
Исключение — случай, когда покупатель уже просрочил оплату. Уведомлять поставщика об оплате третьим лицом в этом случае не обязательно. Продавец в любом случае обязан принять деньги (п. 1, 2 ст. 313 ГК).
Налоговый учет. Для налога на прибыль не имеет значения, кто заплатит долг за поставленные товары — покупатель или третье лицо. Ведь выручку должны были отразить в момент перехода права собственности покупателю (п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК). Поэтому, когда получите деньги в оплату долга, в доходы их не включайте.
Базу по НДС отразите на дату отгрузки товара покупателю (подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 1 п. 1 ст. 167 НК). Когда получите деньги в оплату долга за товар, второй раз начислять налог не нужно.
А вот если получили деньги от третьего лица в качестве аванса, то включите их в базу по НДС (п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 167 НК). При этом не забудьте составить авансовый счет-фактуру. Воспользуйтесь образцом. После отгрузки товара налог, который исчислили с аванса, примите к вычету по общим правилам (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК).
Фрагмент счета-фактуры при получении предоплаты поставщиком от третьего лица
Бухучет. Когда деньги за покупателя оплатил его должник, перемены лиц в обязательствах не происходит (ст. 391 ГК, п. 12 информационного письма Президиума ВАС от 29.12.2001 № 65). Поэтому счета-фактуры, товарные накладные по-прежнему оформляйте на покупателя. Оплату долга третьим лицом за товары, которые поставили покупателю, отразите проводкой:
ДЕБЕТ 51
КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты с покупателем за товар»
на дату получения оплаты от третьего лица погашен долг покупателя.
Если третье лицо оплатило аванс за покупателя, отразите это в учете так:
ДЕБЕТ 51
КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по полученным авансам»
отражен аванс на дату получения средств на расчетный счет;
ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС, исчисленный с авансов»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
начислен НДС с аванса, который получили от третьего лица.
Никаких договоров между вашей компанией и третьим лицом нет. Поэтому расчеты с ним в аналитике по счетам 76 и 62 не отражайте.
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