Сотрудник после отпуска вправе отдыхать два дня за счет компании
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Выходные, если сотрудник сдавал кровь в отпуске
Для доноров в ТК прописали дополнительные гарантии. В том числе право на оплачиваемый отдых после дня сдачи крови. Его предоставляют независимо от того, потребовалось ли освободить сотрудника от работы, чтобы он сдал кровь (ст. 186 ТК).
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Обычно донор отсутствует два дня на работе. Один из них он использует, чтобы сдать кровь, другой – чтобы отдохнуть. За оба дня ему положен средний заработок. Если же работник выполняет функцию донора в день отпуска, то может потребовать освободить его от работы на один день взамен отпускного (письмо № 14-2/ООГ-2513). Получается, что за каждый донорский день в период отпуска сотрудник получит два оплачиваемых дня отдыха. Это касается и сдачи крови в праздник либо выходной.
Когда использовать дни для отдыха, донор решает сам. Право на них надо подтвердить донорской справкой. Ее выпишут в медицинском учреждении, где «физик» сдавал кровь (п. 10 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития от 02.05.2012 № 441н).
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Для справки нет обязательной формы. На основании этого документа и заявления предоставьте сотруднику дни, если прошло не больше года с даты в донорской справке. Но если они приходятся на период, когда сотрудник числился у прежнего работодателя, то дополнительный отдых не предоставляют (письмо Минтруда от 25.03.2019 № 14-2/ООГ-2057). Также не нужно компенсировать дни отдыха, если сотрудник не использовал их до увольнения. Заменять донорские дни деньгами нельзя.
Все дни отдыха оплатите по среднему заработку (ч. 5 ст. 186 ТК). При этом не важно, записали или нет правила об оплате в трудовом или коллективном договоре (определение ВАС от 13.03.2014 № ВАС-104/14). У работодателей нет основания оставлять донорские дни без оплаты.
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Со среднего заработка удержите НДФЛ и начислите страховые взносы (п. 1 ст. 210, ст. 420 НК, ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). От НДФЛ освобождают донорское вознаграждение, а не средний заработок, который платит компания. Для налога на прибыль выплаты донору на время отдыха спишите в расходы на оплату труда (п. 20 ст. 255 НК).
Сотрудники, которым работодатели не оплатят дни отдыха за сдачу крови, могут пожаловаться в трудинспекцию. Об этом Минтруд также напомнил в письме. Если проверяющие установят, что компания не предоставляет гарантии, ее оштрафуют на сумму до 50 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Помимо этого, работники могут обратиться с жалобой в прокуратуру или суд.
В спорах об оплате донорских дней судьи на стороне работника (определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.01.2014 № 33-469/2014). Компания не только выплатит средний заработок за донорские дни, но и перечислит компенсацию за задержку, а также возместит моральный ущерб.
Источник: письмо Минтруда от 09.04.2019 № 14-2/ООГ-2513.
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