Как заставить фонд пересчитать взносы с учетом расходов

Мы обобщили судебную практику Северо-Западного округа, когда бизнесмены защищали право уменьшить размер пенсионных взносов за счет расходов. Победные аргументы - в обзоре. Мы обобщили судебную практику Северо-Западного округа, когда бизнесмены защищали право уменьшить размер пенсионных взносов за счет расходов. Победные аргументы - в обзоре.

Тарифы страховых взносов в ИФНС на 2020 год >>

Рассчитать взносы нужно правильно, даже если сам бизнесмен этого не сделал

За 2014 и 2015 годы бизнесмен на общей системе не платил взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. На основании данных о доходах, которые ПФР получил от налоговиков, фонд самостоятельно рассчитал сумму взносов к уплате. Но предприниматель не заплатил по требованию. Поэтому фонд самостоятельно списал деньги со счета бизнесмена.

Аргументы бизнесмена. Налоговики неверно рассчитали взносы. Они не учли расходы предпринимателя за период 2014 и 2015 годов, хотя на них можно уменьшить базу для расчета (постановление Конституционного суда от 30.11.2016 № 27-П).

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Позиция судей. При расчете взносов фонд должен был учесть не только доходы, но и расходы бизнесмена. Не важно, что постановление № 27-П вступило в силу после спорного периода. Ведь в нем разъяснили норму, а не ввели новое правило. Поэтому фонд должен пересчитать взносы и пени (постановление от 04.02.2019 № Ф07-79/2019).

Временных ограничений для учета расходов нет

Бизнесмен проверил расчет страховых взносов за 2014–2015 годы и обнаружил, что переплатил 40 тыс. руб. Он не учитывал расходы, когда считал взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. Предприниматель попросил зачесть 13 тыс. руб. в счет взносов за 2015 год, а остальные 27 тыс. руб. вернуть. Но ему отказали. По мнению фонда, нельзя пересчитать взносы, уплаченные до 2 декабря 2016 года, то есть до того, как опубликовали постановление № 27-П (письмо ПФР от 16.02.2017 № НП-30-26/2055).

Аргументы бизнесмена. Взносы в размере 1 процента для предпринимателей на общей системе надо считать с разницы между доходами и расходами (постановление № 27-П). Раз бизнесмен первоначально не учел траты, то он вправе пересчитать взносы и вернуть переплату.

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Позиция судей. Применять постановление № 27-П нужно и к тем периодам, по которым платили взносы до его вступления в силу. ПФР должен вернуть взносы (постановление от 08.10.2018 № Ф07-10217/2018).

На упрощенке взносы тоже считают с разницы между доходами и расходами

Предприниматель на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» рассчитал страховые взносы в размере 1 процента исходя из доходов за 2014 и 2015 годы. В 2018 году он обратился в ПФР с просьбой пересчитать взносы, но фонд отказал бизнесмену. Чтобы вернуть переплату, он обратился в суд.

Аргументы бизнесмена. В ИФНС подтвердили, что в спорные периоды бизнесмен применял упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Информацию о доходах и расходах налоговики передали в ПФР. Кроме того, за периоды 2014 и 2015 годов у бизнесмена не было недоимок. Поэтому вернуть переплату надо полностью.

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Позиция судей. Если бизнесмен не учел расходы, когда рассчитывал страховые взносы, то их нужно пересчитать. При этом вернуть переплату должна ФНС, ведь она с 2017 года администрирует взносы ФНС. Бизнесмен должен получить 211 тыс. руб. (постановление от 18.04.2019 № Ф07-2472/2019).

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