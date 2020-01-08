

В компанию пришел исполнительный лист на работника, например на уплату алиментов. Если ошибиться и удержать меньше, оштрафуют судебные приставы. Если больше, придерется трудовая инспекция. Штраф может составить до 100 000 руб. Разбираемся, сколько нужно удержать с работника, чтобы оградить себя от любых претензий. В компанию пришел исполнительный лист на работника, например на уплату алиментов. Если ошибиться и удержать меньше, оштрафуют судебные приставы. Если больше, придерется трудовая инспекция. Штраф может составить до 100 000 руб. Разбираемся, сколько нужно удержать с работника, чтобы оградить себя от любых претензий.

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Ситуация 1. Исполнительный лист пришел на сотрудника, у которого есть долг перед компанией

Из каждой зарплаты сотрудника по инициативе организации можно удержать не более 20 процентов (ст. 138 ТК). Но это ограничение касается только сумм, которые компания удерживает сама как работодатель. Другое дело, если из дохода сотрудника вы удерживаете деньги по исполнительным документам. Тогда предельная сумма удержаний возрастает с 20 до 50 процентов. Эта сумма может составить и 70 процентов заработка, если пришел исполнительный лист на:

возмещение вреда, причиненного здоровью;

возмещение ущерба лицам, потерявшим кормильца, или причиненного преступлением;

алименты на несовершеннолетних детей. Судебные приставы определяют размер алиментов исходя из следующего. На одного ребенка полагается одна четверть дохода, на двух — одна треть. На трех и более детей удержат половину заработка (п. 1 ст. 81 СК). Если есть долги за прошлые периоды, то лимит — 70 процентов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Удерживайте долги при каждой выплате денег работнику — после вычета НДФЛ (п. 1 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). При этом компания вправе удерживать деньги в том числе и с аванса, то есть с зарплаты за первую половину месяца.

Заявление от сотрудника не нужно, но уведомьте его о том, что компания будет удерживать с него деньги по исполнительному листу. Конкретные суммы сотрудник увидит в расчетном листке — компания обязана выдавать его как минимум раз в месяц. Помимо выплат в нем отражают и удержания.

Долг сотрудника перед организацией можно удерживать из его дохода только после того, как компания удержит сумму по исполнительным листам. Если по исполнительному листу компания удерживает 20 и более процентов от зарплаты работника, то удерживать долг работника перед самой компанией уже не получится. Это значит, что если работник платит алименты, то дополнительно вы с него ничего взыскать уже не сможете (письмо Роструда от 30.05.2012 № ПГ/3890-6-1). Ведь минимальная сумма алиментов — 25 процентов.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

В то же время по просьбе сотрудника компания вправе вычитать из его зарплаты любые суммы (письмо Роструда от 16.09.2012 № ПР/7156-6-1). Работник вправе распоряжаться своей зарплатой по своему усмотрению, Трудовой кодекс этот момент не регулирует. Поэтому вы можете попросить сотрудника письменно выразить свое согласие на удержания сверх 20 процентов. Если он на это согласится, то компания сможет и взыскать деньги по исполнительному листу, и удержать с работника его долг перед компанией.

Пример 1. Расчет удержаний, если сотрудник должен и компании, и по исполнительному листу В начале октября по вине сотрудника вышел из строя принтер. Размер ущерба составил 10 000 руб., работник с ним согласился. Взыскать с сотрудника в таком случае можно не более его среднемесячного заработка. Его размер составил 42 122,67 руб. Таким образом, организация может взыскать с сотрудника всю сумму причиненного ущерба – 10 000 руб. Должностной оклад работника 40 000 руб. Стандартные налоговые вычеты ему не предоставляют. Одновременно в октябре в компанию пришел исполнительный лист на этого же работника на уплату алиментов в размере 25 процентов заработка. Это требование компания обязана удовлетворить в первую очередь. Поэтому, чтобы удержать с работника сумму ущерба, компания заручилась его письменным согласием. В своем заявлении работник указал, что просит взыскивать не более 50 процентов от зарплаты на руки. За первую половину месяца в компании выплачивают аванс в размере 40 процентов от оклада. Работнику выплатили 16 000 руб. (40 000 ₽ × 40%). В счет уплаты алиментов бухгалтер удержал 4000 руб. (16 000 ₽ × 25%). И такую же сумму – на возмещение ущерба. По итогам месяца сумма НДФЛ составила 5200 руб. (40 000 ₽ × 13%). Из заработной платы за вторую половину месяца в счет уплаты алиментов может быть удержана такая сумма: (40 000 ₽ – 5200 ₽ – 16 000 ₽) × 25% = 4700 ₽. И столько же на возмещение ущерба. Всего из зарплаты сотрудника за октябрь бухгалтер удержит 17 400 руб. (4000 ₽ × 2 + 4700 ₽ × 2), в том числе 8700 руб. (4000 + 4700) на возмещение ущерба. Оставшиеся 1300 руб. (10 000 – 8700) он удержит из зарплаты сотрудника в ноябре.

На заметку Безопаснее удерживать долги и с авансов по зарплате

Семейный кодекс не обязывает организации удерживать алименты с доходов сотрудника чаще одного раза в месяц (ст. 109 СК). Алименты — это ежемесячные взыскания. Кроме того, точную сумму дохода сотрудника, с которой следует удержать алименты, организация может определить только в конце месяца. В отношении других взысканий подобных ограничений не установлено. Вместе с тем безопаснее удерживать алименты и с зарплаты за первую половину месяца. Иначе при расчете удержаний лишь один раз по окончании месяца вы можете столкнуться с тем, что зарплаты работника за минусом НДФЛ и уже выплаченного аванса окажется недостаточно для взыскания всей суммы алиментов. Или вторая часть зарплаты окажется значительно меньше первой. Ведь с аванса по зарплате удерживать НДФЛ не нужно. Например, аванс составляет 40 процентов зарплаты. А алименты на содержание несовершеннолетних детей — 70 процентов дохода сотрудника. В этом случае зарплаты за вторую половину месяца (60 процентов минус НДФЛ за весь месяц) просто не хватит. Проверяющие могут обвинить компанию в том, что она не полностью удерживает с должника алименты, и оштрафуют ее.

Ситуация 2. В компанию пришло два исполнительных листа разной очереди

Когда удерживаете с работника деньги по исполнительным листам, соблюдайте определенную очередность. В первую очередь удерживайте алименты и взыскания, которые связаны с возмещением вреда, причиненного здоровью (либо возмещением ущерба лицам, потерявшим кормильца), а также требования о возмещении морального вреда. Во вторую очередь удерживайте требования, связанные с платежами в бюджет. Например, штрафы или суммы налогов. Остальные удержания проводите в третью очередь (ч. 1 ст. 111 Закона № 229-ФЗ).

Требования каждой последующей очереди удовлетворяйте только после полного погашения требований предыдущей очереди. При этом соблюдайте ограничения из статьи 99 Закона № 229-ФЗ.

Пример 2. Как определить последовательность удержаний по нескольким исполнительным документам разной очереди В организации есть исполнительный лист на взыскание с доходов работника алиментов на ребенка в размере 25 процентов месячного дохода. В октябре 2019 года поступил еще один исполнительный лист на взыскание сумм в погашение ссуды – 55 000 руб. Ежемесячная зарплата сотрудника составляет 70 000 руб. Стандартные налоговые вычеты на детей компания сотруднику не предоставляет. Сумму удержаний за октябрь бухгалтер рассчитал так. За первую половину месяца в компании выплачивают аванс в размере фактически заработанных сумм. Работнику выплатили 33 478,26 руб. (70 000 ₽ : 23 дн. × 11 дн.). В счет уплаты алиментов бухгалтер удержал 8369,57 руб. (33 478,26 ₽ × 25%). И такая же сумма уйдет на погашение ссуды. Ведь максимальная сумма удержаний — 50 процентов. Такой расчет бухгалтер будет делать при каждой выплате зарплаты вплоть до полного удержания задолженности по ссуде.

На работника может прийти два исполнительных листа, по одному из которых можно удерживать до 70 процентов дохода, а для другого размер максимального удержания — 50 процентов. В этом случае необходимо учитывать, что повышенный 70-процентный лимит удержаний на второй исполнительный лист не распространяется.

Например, по исполнительному листу на возмещение вреда здоровью направляют 60 процентов дохода человека. Такую задолженность удерживают в первую очередь. Значит, по листам, на погашение которых можно направлять не более 50 процентов заработка, например, на погашение задолженности по кредитам, начать удержания можно будет только после того, как будет полностью погашен вред здоровью. Иными словами, требования каждой последующей очереди удовлетворяйте только после полного погашения требований предыдущей очереди.

На заметку Кто может передать в компанию исполнительный лист

Направить документ может сам взыскатель или судебные приставы. Непосредственно кредитор может направить работодателю исполнительный лист на сотрудников, которые задолжали до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 9 Закона № 229-ФЗ). Вместе с исполнительным документом взыскатель должен передать работодателю заявление со сведениями о себе и информацией, куда и как перечислять деньги (ч. 2 ст. 9 Закона № 229-ФЗ). Если проигнорировать полученный от взыскателя исполнительный лист, он сообщит об этом судебным приставам. За это нарушение компанию могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 руб. А директора — на сумму от 15 000 до 20 000 руб. (ч. 3 ст. 17.14 КоАП). Если исполнительный лист поступил в вашу компанию от судебного пристава, отправьте ему обратное уведомление. Сделать это нужно в тот же день. Поставьте в бланке уведомления отметку о том, что вы получили исполнительный документ, впишите дату и укажите телефон компании. Подпишите такое сообщение и поставьте печать, если ваша компания от нее не отказалась. Игнорировать послание от судебных приставов также опасно, как и от взыскателя. Приставы в любой момент могут проверить, как вы исполняете решение. Особенно если взыскатель пожалуется на то, что деньги не поступают либо приходят не полностью. Штраф тот же — по части 3 статьи 17.14 КоАП.

Ситуация 3. В компанию пришло два исполнительных листа одной очереди

Требования по исполнительным листам одной очереди погашайте пропорционально суммам, которые установлены в каждом из них (ч. 3 ст. 111 Закона № 229-ФЗ). Сумму, которую необходимо удержать по одному исполнительному листу из нескольких документов одной очереди, рассчитайте по формуле:

Если работник, в отношении которого поступил исполнительный лист, уволится, отошлите документ обратно судебным приставам или взыскателю. Приложите сопроводительное письмо в произвольной форме и укажите в нем, какую сумму вы удержали с работника.

Дорогой коллега, 90 дней подписки на «Главбух» в подарок! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Оценить: