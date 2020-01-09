Трудовая книжка в 2020 году: заполнение, образцы

С 2020 года начинается постепенный переход на электронные трудовые книжки. Но сотрудники вправе остаться с бумажными книжками. А значит, все компании и ИП должны будут вносить записи на бумагу. В статье мы привели образцы и правила заполнения трудовой книжки в 2020 году.

Основные изменения в трудовых книжках в 2020 году

С 1 января начался переход на электронные трудовые. Несмотря на это все работодатели продолжают вести бумажные книжки. Дело в том, что в 2020 году компании и ИП сначала должны уведомить каждого сотрудника об изменениях, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Срок – не позднее 30 июня 2020 года. Одновременно с этим нужно сообщить работнику о его праве выбрать, каким способом работодатель должен будет вести трудовую книжку.

Сотруднику в срок с 1 июля по 31 декабря 2020 года включительно нужно выбрать, должен ли работодатель продолжать вести его трудовую книжку на бумаге или вести сведения о его трудовой деятельности только в электронном виде. Свой выбор работник должен оформить в виде письменного заявления.

Если сотрудник до конца 2020 года не напишет никакого заявления, нужно одновременно со сведениями о трудовой деятельности в электронной форме продолжать вести его трудовую книжку на бумаге.

Получается, что оформлять электронные трудовые книжки начнут с 1 января 2021 года. А значит, в течение всего 2020 года придется в ручном режиме вносить записи на бумаге. Кстати, этот год также последний, когда новенькие сотрудники могут оформить бумажную трудовую. Дело в том, что тем, кто начнет впервые работать в 2021 году или позднее, все трудовые книжки надо будет оформлять только в электронном виде.

Подсказка от Системы Главбух С 2020 года все работодатели обязаны формировать сведения о трудовой деятельности в электронном виде (Законы от 16.12.2019 № 439-ФЗ и 436-ФЗ). В рекомендации – как перейти на электронные трудовые книжки и можно ли от них отказаться, как вести трудовые книжки на бумаге, образцы уведомлений и заявлений, которые надо оформить в связи с новыми правилами и презентация с пошаговым алгоритмом действий.

Общие правила заполнения трудовой книжки

В трудовую книжку вносите сведения:

о сотруднике;

о выполняемой им работе;

о переводах на другую постоянную работу;

о награждении за успехи в работе;

об увольнении сотрудника (с основаниями прекращения трудового договора).

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносите, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Записи в трудовой делайте аккуратно перьевой, гелевой или шариковой ручкой. Используйте чернила черного, синего или фиолетового цвета. Вносить записи чернилами другого цвета нельзя. Например, красного, зеленого, розового или желтого цвета. Покупайте ручки со световодостойкими чернилами (п. 1.1 Инструкции № 69).

Если вы оформляете записи в книжке и в ручке закончились чернила, то завершите запись другой ручкой с чернилами того же типа и цвета. В ситуации, когда подобрать похожие чернила не смогли, попытайтесь сохранить цвет. В любом случае запись, которую сделали разными чернилами, действительна. Условие – чернила и ручка отвечают установленным требованиям.

Все слова в трудовой книжке пишите полностью. Например, «приказ», а не «пр.», «распоряжение», а не «расп.». Такие правила устанавливает пункт 11 Правил № 225. Признайте запись недействительной, если сделали в ней сокращения.

Подсказка от журнала «Главбух» Больше не придется сомневаться, какую запись сделать в трудовой книжке. Роструд рассказал, как ее заполнять в спорных ситуациях. Редакция подготовила образцы >>>

Порядок заполнения новой трудовой в 2020 году

Оформлять новые бумажные трудовые компании и предприниматели будут весь 2020 год, но это будет последний год для этого. Ведь на новичков, которые начнут свою трудовую деятельность с 1 января 2021 года, получат только электронные документы.

Трудовую книжку сотруднику, который поступил на работу впервые, заполните в его присутствии в течение недели со дня приема на работу (п. 8 Правил № 225).

На титульном листе запишите следующие сведения о сотруднике:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения (число, месяц, год);

образование, профессию, специальность (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).

Фамилию, имя и отчество укажите полностью, без сокращений и замены инициалами. Полностью напишите и дату рождения. Записи сделайте на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (например, заграничного паспорта, водительских прав, военного билета и т. п.).

Запись об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний вносите на основании диплома, аттестата и т. д. Варианты записи об образовании:

основное общее (если сотрудник окончил девять классов);

среднее общее (если сотрудник окончил 11 классов);

начальное профессиональное (если сотрудник окончил профессионально-техническое училище);

среднее профессиональное (техникум, училище, колледж);

высшее профессиональное (университет, институт, академия);

послевузовское профессиональное образование (аспирантура, ординатура, докторантура).

После того как внесете данные на титульный лист, укажите дату заполнения трудовой книжки и попросите сотрудника расписаться на специально отведенной для этого строке. Затем записи должен заверить подписью сотрудник, ответственный за выдачу трудовых книжек.

Порядок заполнения трудовой книжки в 2020 при приеме на работу

Чтобы внести запись о приеме на работу, сначала в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка укажите полное и сокращенное наименование организации прописью или штампом. Запись о наименовании не нумеруйте.

Под наименованием организации в графе 1 поставьте порядковый номер, а в графе 2 укажите дату приема на работу. В графе 3 сделайте запись о том, что сотрудник принят или назначен на должность, специальность, профессию с указанием квалификации. Должность укажите в соответствии со штатным расписанием. Также укажите структурное подразделение, если его указывали в трудовом договоре и приказе о приеме на работу.

В графе 4 укажите дату и номер приказа или другого решения, на основании которого сотрудника приняли на работу (п. 3.1 Инструкции № 69).

Образец заполнения трудовой книжки при приеме на работу

Порядок заполнения трудовой книжки в 2020 при переводе

О переводе сотрудника на другую должность в трудовой книжке пишут в трех ситуациях (п. 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

Первая, когда работнику изменили трудовую функцию. Например, бухгалтера повысили до главбуха.

Вторая ситуация — перевод сотрудника из одного подразделения в другое, к примеру из отдела продаж в отдел логистики.

Третья ситуация, когда работника перевели на работу в другую местность, например в обособку (ст. 72.1 ТК).

Но есть исключения. Например, новые записи не понадобятся, если сотрудника перевели в другой отдел, но старого названия отдела в трудовой нет. Еще один случай — перевод временный. Например, сотрудник замещает работника, который в отпуске.

Постоянный перевод оформляют дополнительным соглашением к трудовому договору, а руководитель издает приказ. Этот документ и будет основанием для новой записи в трудовой. Также кадровик вносит изменения в личную карточку работника.

Образец заполнения трудовой книжки при переводе

Порядок заполнения трудовой книжки в 2020 при увольнении

Когда делаете запись об увольнении, в графе 2 укажите его дату (п. 1.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек). Причину со ссылками на Трудовой кодекс вписывают в графу 3 (п. 15 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

Формулировка в графе 3 зависит от причины увольнения. Общие основания расторжения трудового договора, которые нужно указывать в трудовой книжке при оформлении увольнения, мы привели в таблице. А на образцах смотрите, как внести запись об увольнении по инициативе работника (ниже), работодателя, в порядке перевода в другую компанию, по соглашению сторон в журнале «Главбух».

Основания для записи в трудовой книжке про увольнение

Основание увольнения Статья (пункт, часть) Трудового кодекса РФ Инициатива работника пункт 3 части 1 статьи 77 Инициатива работодателя соответствующий пункт части 1 статьи 81 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон соответствующий пункт части 1 статьи 83 Соглашение сторон пункт 1 части 1 статьи 77 Истечение срока трудового договора пункт 2 части 1 статьи 77 Перевод сотрудника на работу к другому работодателю или переход на выборную должность пункт 5 части 1 статьи 77 Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением ее подведомственности (подчиненности) либо ее реорганизацией пункт 6 части 1 статьи 77 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора пункт 7 части 1 статьи 77 Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы пункт 8 части 1 статьи 77 Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем пункт 9 части 1 статьи 77 Нарушение правил заключения трудового договора пункт 11 части 1 статьи 77

После записи об увольнении в трудовой книжке ставят печать работодателя и его подпись. Ниже расписывается сам сотрудник (п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек).

Если по какой-то причине он отказывается ставить подпись, составьте акт и предложите работнику ознакомиться с ним. Если работник оставит акт неподписанным, сделайте в нем отметку об отказе. В трудовой книжке запись об этом делать нельзя.

Подсказка от Системы Главбух Днем увольнения (прекращения трудового договора) считается последний день работы, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность). Например, если сотрудник, прежде чем уволиться, решил отгулять неиспользованный отпуск, то датой увольнения считается последний день отпуска. Запись об увольнении в трудовой книжке сотрудника датируйте днем увольнения. Какие еще особенности учесть при заполнении трудовой из-за увольнения >>>

Образец заполнения трудовой книжки при увольнении

Штрафы за трудовые книжки в 2020 году

Работодателя могут оштрафовать, если бланки трудовых книжек и вкладышей к ним покупали не у законных распространителей. Такой вывод можно сделать из определения Верховного суда от 06.09.2007 № КАС07-416. Размер штрафа в данном случае составит (ст. 5.27 КоАП):

для должностных лиц организации (например, руководителя) – от 1000 до 5000 руб. (повторное нарушение влечет штраф на сумму от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет);

предпринимателей – от 1000 до 5000 руб. (повторное нарушение влечет штраф на сумму от 10 000 до 20 000 руб.);

организаций – от 30 000 до 50 000 руб. (повторное нарушение влечет штраф на сумму от 50 000 до 70 000 руб.).

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