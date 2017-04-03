Вид деятельности надо подтвердить со старыми кодами ОКВЭД. Направить подтверждение основного вида деятельности в ФСС в 2017 году надо не позднее 17 апреля.

Исключение - компании, зарегистрированные после 11 июля 2016 года. Им в заявлении и справке-подтверждении вида деятельности надо писать новые коды из ОКВЭД2. Такой вывод содержится в письме ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07/2827.

Напомним, на сайтах региональных отделений фонда была противоречивая информация. Одни регионы настаивали на указании в заявлении и справке новых кодов, другие – старых кодов.

Не было единого мнения и по сроку подтверждения деятельности. Некоторые отделения ФСС считали, что подать документы нужно не позднее 14 апреля. Так как 15 апреля – выходной день, и перенос срока законодательством не предусмотрен.

Другие отделения фонда разъясняли, что крайний срок сдачи переносится на ближайший рабочий день – 17 апреля. Теперь такую позицию фонд подтвердил официально - письмо от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827.

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