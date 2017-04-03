58913 апреля

Расчет по страховым взносам 2017 - образец заполнения

Первый расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году сдают по итогам 1 квартала. Срок сдачи расчета - не позднее 2 мая. Образец заполнения >>>

В едином расчете есть новая графа, где указываются паспортные данные работников. В отмененных формах 4-ФСС и РСВ-1 такой графы не было.

Указать серию и номер паспорта каждого работника нужно в разделе 3 расчета «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» нового расчета.

Подробнее читайте в статье «Расчет по страховым взносам 2017: образец заполнения».

Единый расчет по страховым взносам в ФНС с 2017 года: пример заполнения

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