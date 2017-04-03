25123 апреля

Форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года сдавайте в новом формате

Форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 году надо сдавать в новом формате. Он утвержден приказом ФСС России от 09.03.2017 № 83. Скачать бесплатно бланк 4-ФСС можно тут. 

Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года новый бланк скачать бесплатно в Excel >>

Приказ содержит новое описание формата наименования и размера файла расчета, а также описание формата самого файла электронного расчета.

Кроме того, приказом утверждены контрольные соотношения показателей для новой формы 4 ФСС за 1 квартал 2017 года.

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи:

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