Форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 года сдавайте в новом формате

Форму 4-ФСС за 1 квартал 2017 году надо сдавать в новом формате. Он утвержден приказом ФСС России от 09.03.2017 № 83. Скачать бесплатно бланк 4-ФСС можно тут.
Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года новый бланк скачать бесплатно в Excel >>
Приказ содержит новое описание формата наименования и размера файла расчета, а также описание формата самого файла электронного расчета.
Кроме того, приказом утверждены контрольные соотношения показателей для новой формы 4 ФСС за 1 квартал 2017 года.
Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи:
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: бланк, образец, сроки сдачи
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 образец заполнения
- Форма 4-ФСС: сроки сдачи в 2017 году
- 4-ФСС за 1 квартал (1 кв.) 2017 года: бланк скачать и заполнить
- Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года: новый бланк
- Новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года
- 4 ФСС за 1 квартал 2017 срок сдачи
- 4-ФСС за 1 квартал 2017 года: заполнение формы
- Новая форма 4-ФСС 2017: бланк, порядок заполнения, образец
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