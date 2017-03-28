Новые коды вычетов для справок 2-НДФЛ за 2016 год

ФНС обновила справочник кодов детских вычетов. Поэтому заполняя справки 2-НДФЛ за 2016 год, не забудьте вписать новые коды.
В частности, для вычета на первого ребенка теперь код 126, на второго ребенка – 127, на третьего и последующих детей – 128.
Отдельный код вычета установлен для родителей детей-инвалидов – 129.
Полную таблицу с новыми кодами детских вычетов смотрите в статье «Новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ за 2016 год».
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