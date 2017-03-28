1312328 марта

Кому сдавать СЗВ-СТАЖ в 2017 году

Большинство компаний впервые отчет о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ будут сдавать по итогам 2017 года. Крайний срок – 1 марта 2018 года. Но в двух случаях отчет потребуется сдать уже в этом году.

Первый – сотрудник выходит на пенсию. В этом случае в отчете надо заполнит только разделы 4 и 5.

Второй – компания ликвидируется до окончания 2017 года.

Если же работник увольняется в течение года, досрочно сдавать СЗВ-СТАЖ не нужно. Надо только копию СЗВ-СТАЖ выдать на руки работнику.

Подробнее читайте «СЗВ-СТАЖ новая отчетность для всех работодателей».

Дорогой коллега, у нас для Вас специальное предложение!
В честь запуска нового сайта «Главбуха» мы дарим iPhone 7 за подписку на журнал!
Успеть получить подарок

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем