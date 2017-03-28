Срок сдачи новой формы 4-ФСС за 1 квартал 2017 года зависит от того, в каком виде она сдается. Если на бумаге, крайний срок сдачи 20 апреля. В электронном виде – 25 апреля. Если опоздать – штраф.

Размер штрафа — 5% от суммы взносов по расчету за последние три месяца. Этот штраф нужно платить за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом общая сумма штрафа за весь период опоздания не может быть больше 30% от суммы взносов. Минимальная сумма штрафа — 1000 руб.

Штраф за опоздание с 4-ФСС надо считать исходя из суммы, которую компания должна перечислить в фонд. Значит, для расчета надо брать начисленные взносы за вычетом пособий.

Например, компания представила электронный 4-ФСС за 1 квартал 2017 года с просрочкой в один неполный месяц — не 25 апреля, а 5 мая. Сумма взносов за январь, февраль и март составила 75 011,91 руб. А на оплату больничных и прочих пособий за счет фонда компания направила 24 791,12 руб. Значит, сумма штрафа составит 2511,04 руб. [(75 011,91 руб. – 24 791,12 руб.) × 5% × 1 мес.].

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи: