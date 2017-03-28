Пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года

6-НДФЛ по окончании 4 квартала 2016 года сдайте до 2 мая 2017 года, не позже. В разделе 1 отчета приведите сведения с января 2016 года по декабрь нарастающим итогом. В разделе 2 – только за 4 квартал 2016 года.

В строке 030 6-НДФЛ за 2016 год покажите только те вычеты, которые предоставили в течение года. В строке 130 отразите доход без учета вычетов. А в строках 070 и 140 приведите фактически удержанный НДФЛ, то есть за минусом вычета. В справке 2-НДФЛ социальные, имущественные и стандартные вычеты покажите в разделе 4 с новыми кодами. Профессиональные вычеты отражайте в разделе 3 справки (ст. 221 НК РФ).

Скачать бланк 6-НДФЛ за 2016 год в Excel

Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel

Пример. Компания за 2016 год начислила зарплату — 12 млн руб. Работник с окладом 30 000 руб. с января получал вычет на ребенка — 1400 руб. А в ноябре принес уведомление на имущественный вычет на 50 000 руб. Бухгалтер пересчитал НДФЛ с января и вернул работнику 6500 руб. [((30 000 ₽ – 1400 ₽) × 10 мес. – ((30 000 ₽ – 1400 ₽) × 10 мес. – 50 000 ₽)) × 13%]. НДФЛ за год равен 1 551 498 руб. ((12 000 000 ₽ – 1400 ₽ × 11 мес. – 50 000 ₽) × 13%). В декабре вычет работнику не положен, так как доходы превысили 350 000 руб. Образец 6-НДФЛ – ниже.