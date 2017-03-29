88129 марта

Осталось меньше трех недель на подтверждение вида деятельности

По закону общий срок подтверждения основного вида деятельности – 15 апреля – в 2017 году приходится на субботу. О переносе сроков ничего не сказано. Но фонд разъяснил, что документы 17 апреля все же примут (письмо ФСС РФ от 8 февраля 2017 г. № 02-09-11/16-07-2827).

Подтверждать вид деятельности в ФСС 2017 в электронном виде или на бумаге должны все без исключения организации, зарегистрированные в 2016 году и ранее. Делать это нужно для того, чтобы не платить взносы на травматизм по максимальным тарифам из заявленных видов деятельности.

Читайте в статье:

  • зачем мы подтверждаем в ФСС основную деятельность в 2017 году;
  • какие документы нужны для подтверждения основной деятельности, смотрите образцы и бланки;
  • какие пять частых ошибок допускают коллеги при подтверждении основного ОКВЭД в 2017 году.
  • другие важные подробности по этой теме.

Как по-новому подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году 

Пять частых ошибок при подтверждении основной деятельности
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