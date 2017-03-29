Интернет-магазины должны применять специальную ККТ

Интернет-магазины обязаны использовать специальную контрольно-кассовую технику, которая передает сведения о пробитых чеках в онлайн-режиме в инспекцию. К такому выводу пришли специалисты Минфина России в письме от 1 марта 2017 г. № 03-01-15/11618.

Контрольно-кассовую технику обязаны применять все организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). При дистанционных расчетах продавец обязан передать покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты. Бумажный кассовый чек или бланк строгой отчетности в данном случае распечатывать не надо.

Оформить электронный кассовый чек надо оплате товаров (работ, услуг) по безналичному расчету, то есть в момент подтверждения перевода денег со стороны банка (п. 3 ст. 16.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Таким образом, чек ККТ при интернет-продажах надо оформлять после того, как кредитная организация, проводившая электронный платеж, подтвердит операцию.

Еще по теме: