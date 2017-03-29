Уточнены сроки для исправления ошибок в СЗВ-М

Минтруд утвердил новую инструкцию по персонифицированному учету. Она вступила в силу с 19 февраля (приказ от 21.12.2016 № 766н).

В этой инструкции чиновники сократили срок, в течение которого компании могут без штрафов исправить ошибки в СЗВ-М. Теперь он составляет 5 рабочих дней.

По старой инструкции у компании на исправление ошибок в СЗВ-М было 14 дней.

Напомним, штраф за ошибки в СЗВ-М составляет 500 рублей за каждого работника, в сведениях которого недочеты.

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