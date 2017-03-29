927429 марта

31 марта у всех бухгалтеров два важных дела

31 марта бухгалтеру надо завершить два важных дела. Первое – сдать бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Причем, в новом формате.

Скачать бланк баланса и посмотреть порядок его заполнения вы можете в статье «Бухгалтерский баланс за 2016 год: бланк, образец заполнения».

Второе – заплатить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных в марте.

Как правильно заполнить платежку по НДФЛ, смотрите в статье «Актуальные образцы платежных поручений в 2017 году». А КБК для заполнения поля 104 платежке – в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.

Еще по теме:

Дорогой коллега, у нас для Вас специальное предложение!
В честь запуска нового сайта «Главбуха» мы дарим iPhone 7 за подписку на журнал!
Успеть получить подарок

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем