31 марта бухгалтеру надо завершить два важных дела. Первое – сдать бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Причем, в новом формате.

Скачать бланк баланса и посмотреть порядок его заполнения вы можете в статье «Бухгалтерский баланс за 2016 год: бланк, образец заполнения».

Второе – заплатить НДФЛ с отпускных и больничных, выплаченных в марте.

Как правильно заполнить платежку по НДФЛ, смотрите в статье «Актуальные образцы платежных поручений в 2017 году». А КБК для заполнения поля 104 платежке – в Справочнике кодов бюджетной классификации (КБК) на 2017 год.

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