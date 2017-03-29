Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня 2017 год изменилась

Ключевая ставка, она же ставка рефинансировыания, на сегодня — 9,75 процентов. Об этом сообщил ЦБ РФ. Ставка впервые снизилась в 2017 году. До 27 марта она была равна 10 процентам.

Ключевая ставка совпадает со ставкой рефинансирования (Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У). Ее применяют для расчета пеней по налогам и взносам, а также НДФЛ и НДС. Смотрите, как это повлияет на деятельность компании.

Пени снизились. Их рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки налогов и взносов (п. 4 ст. 75 НК РФ, ч. 6 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Для НДФЛ ставка имеет значение, когда сотрудник получает материальную выгоду, например, от экономии на процентах (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). Она возникает, если проценты по займу меньше 2/3 ключевой ставки. При расчете НДС ключевая ставка нужна, когда компания получает проценты по товарному кредиту, а также по векселям и облигациям, связанным с расчетами за товары (подп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ). Налог рассчитывают по ставке 18/118 или 10/110. При этом в расчет берут не всю сумму процентов, а только ту ее часть, которая превышает ключевую ставку. Чем меньше ставка, тем больше НДС. Уменьшатся и компенсация за задержку заработной платы, которая также зависит от ставки рефинансирования.

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