1126829 марта

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки сдачи перенесли

Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года – 3 апреля 2017 году. В этом году 1 апреля выпало на субботу, поэтому срок сдачи перенесли на понедельник.

Чаще всего бухгалтеры ошибочно указывают в 6-НДЛФ:

  • дату фактического получения дохода;
  • НДФЛ с аванса;
  • отрицательные суммы.

Скачать бланк 6-НДФЛ за 2016 год в Excel

Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel

Об этом рассказал журналу"Главбух" на вебинаре Владислав Волков, начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России. И подсказал, как не допускать этих и других ошибок в расчете 6-НДФЛ за 2016 год. Смотреть видео бесплатно по гостевому доступу >>

6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения
Примеры заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года 
Что с чем должно сходиться в годовых 2 НДФЛ и 6 НДФЛ
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