6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки сдачи перенесли

Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года – 3 апреля 2017 году. В этом году 1 апреля выпало на субботу, поэтому срок сдачи перенесли на понедельник.

Чаще всего бухгалтеры ошибочно указывают в 6-НДЛФ:

дату фактического получения дохода;

НДФЛ с аванса;

отрицательные суммы.

Скачать бланк 6-НДФЛ за 2016 год в Excel

Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel

Об этом рассказал журналу"Главбух" на вебинаре Владислав Волков, начальник отдела НДФЛ Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России. И подсказал, как не допускать этих и других ошибок в расчете 6-НДФЛ за 2016 год. Смотреть видео бесплатно по гостевому доступу >>