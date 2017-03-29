Новая форма 4-ФСС поменялась

4-ФСС за 1 квартал сдавайте по новой форме. Она утверждена приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381. Чтобы отчитаться без проблем, учтите три изменения.

Изменение 1 – коды ОКВЭД. В новой форме 4-ФСС с 2017 года остался только один код ОКВЭД. Это код основного вида деятельности, который компания подтверждает за прошлый год. Его надо проставлять на титульном листе.

Изменение 2 – сведения о работниках. На титульном листе больше не требуется указывать количество работающих женщин. Но зато следует проставить сведения о численности работающих инвалидов и работников, занятых на вредных работах. Информацию о работниках надо приводить на последнее число отчетного месяца.

Изменение 3 – шифр плательщика. Его больше не надо указывать в форме 4-ФСС. Эти данные были нужны, чтобы контролировать правильность расчета взносов на случай болезни и материнства.

Подготовить новую 4-ФСС помогут статьи: