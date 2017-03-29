32529 марта

Минфин рассказал, как пересчитать суточные в валюте для начисления взносов

Для расчета страховых взносов суточные, выплаченные в иностранной валюте, надо пересчитать в рубли по курсу Банка России. Курс надо взять тот, который действовал в день начисления суточных командированному работнику (письмо Минфина России от 16 марта 2017 г. № 03-15-06/15230).

С 2017 года в Налоговом кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы». В ней сказано, что суточные не облагаются страховыми взносами в пределах:

  • 700 рублей за каждый день в командировке по России;
  • 2500 рублей за кждый день в командировке за границей.

На суточные свыше 700 руб. в день для поездок по России и 2500 руб. в день для загранкомандировок нужно начислить страховые взносы. Дата осуществления выплат определяется как день начисления этих выплат в пользу работника (п. 1 ст. 424 НК РФ).

Для взносов на травматизм действуют другие правила. Их не надо начислять на суточные в размере, установленном в коллективном договоре или локальном нормативном акте компании.

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