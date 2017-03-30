В апреле компании должны отчитаться по взносам на травматизм по форме 4-ФСС за 1 квартал 2017 года. Скачать бланк можно здесь.

На бумаге срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2017 года искает 20 апреля 217 года, в электронном виде – 25 апреля 2017 года. Если среднесписочная численность работников за 2016 год больше 25 человек, новая форма 4-ФСС за 1 квартал 2017 года должна быть электронной. Если меньше – расчет можно сдать либо на бумаге, либо в электронном виде по выбору.

Скачать бланк новой формы 4-ФСС за 1 квартал 2017 года можно бесплатно по ссылке ниже. Форма актуальная.Обязательно все компании представляют:

титульный лист;

таблицы 1, 2 и 5.

Остальные таблицы надо заполнять и представлять только при наличии соответствующих показателей.

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