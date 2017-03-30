91430 марта

Новый расчет по страховым взносам в ФНС 2017 сдайте до 2 мая

Новый расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году сдайте до 2 мая. Ведь общий срок – 30 апреля выпадает на выходной. Срок сдачи нового расчета по страховым взносам в ФНС не зависит от способа представления.

С 1 января 2017 года отчитываться по страховым взносам нужно в инспекцию по месту регистрации компании или индивидуального предпринимателя. Исключение – взносы на травматизм. По ним отчет сдают в фонд соцстраха.

Форма нового единого расчета по страховым взносам (ЕРСВ) утверждена приказом ФНС от 10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551. Она состоит из и трех разделов с приложениями – всего 24 листа. Одни нужно заполнить обязательно, другие – только, если есть показатели для них.

Бланк расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года >>

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