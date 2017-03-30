96130 марта

ЦБ РФ утвердил новую ставку рефинансирования с 27 марта 2017 года

ЦБ РФ утвердил новую ставку рефинансирования, которая действует с 27 марта 2017 года. Теперь она составляет 9,75 процента, а не 10 процентов как раньше. Ставка рефинансирования равна также ключевой ставке.

Снижение ставки рефинансироания приведет к тому, что для компании снизятся расходы. Ведь ключевая ставка, она же ставка рефинансирования (Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У) используется для:

  • расчета пеней по налогам и взносам;
  • определения базы по НДФЛ и НДС;
  • вычисления компенсации за задержку оплаты труда.

Все эти выплаты снизятся за счет ставки рефинансирования. До этого Банк Росии снижал ставку 19 сентября 2016 года.

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