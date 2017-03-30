ЦБ РФ утвердил новую ставку рефинансирования с 27 марта 2017 года

ЦБ РФ утвердил новую ставку рефинансирования, которая действует с 27 марта 2017 года. Теперь она составляет 9,75 процента, а не 10 процентов как раньше. Ставка рефинансирования равна также ключевой ставке.
Снижение ставки рефинансироания приведет к тому, что для компании снизятся расходы. Ведь ключевая ставка, она же ставка рефинансирования (Указание Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У) используется для:
- расчета пеней по налогам и взносам;
- определения базы по НДФЛ и НДС;
- вычисления компенсации за задержку оплаты труда.
Все эти выплаты снизятся за счет ставки рефинансирования. До этого Банк Росии снижал ставку 19 сентября 2016 года.
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