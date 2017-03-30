Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Долевое строительство квартиры
- Убыток в бухгалтерском учете.
- Экспорт товара в Казахстан
- Реорганизации в форме выделения имущества
- Выдача займа из кассы
- Учет просроченной задолженности по займу
- Аренда земельного участка
- Учет задолженности по НДФЛ
- Принятие товарного чека без чека ККМ
- НДФЛ с выплат сотруднику командированному за границу
- Продажа бланков трудовой книжки
- Принятие к учету сторожевой собаки
- Учет переплаты по НДС
- Как отразить в учёте новые объекты из комплектующих.
- Расчет налога на имущество.
- Возврат займа
- Обязанности и ответственность цедента
- Резерв на предстоящую оплату отпусков
- Осуществлении расчетов с организацией по договорам займа
- Присоединение убыточной компании
- Принятие товара по накладной с "вычерком"
- Проведение сделки через филиал
- Нет номера СНИЛС сотрудника, отчетность в ПФР
- Распределение НДС
- Можно ли учитывать расходы на утилизацию в целях налогообложения прибыли?
- Пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
- Льготная ставка УСН в Иркутске
- "Должная осмотрительность" контрагента при заключении сделок
- Режим рабочего времени
- Выдача займов
- Списание испорченного товара
- Компенсация морального вреда родственникам умершего сотрудника
- Начисление амортизации
- Выплаты материальной помощи
- Неисключительные права
- Заполнение УПД
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Ремонт основных средств индивидуальным предпринимателем
- Номер ГТД в счет-фактур
- Изменение адреса образовательной организации
- Лицензия на медицинский массаж.
- Охрана труда в фирме
- Первичные документы
- Оплата больничного пособия по беременности и родам
- Декларация по налогу на прибыль .
- Ежегодный отпуск
- Учет гостиничного счета в книге продаж
- Истребование дебиторской задолженности у должников
- Код дохода в 2-НДФЛ при выплате доли участнику
- Пояснение № 6 "Затраты на производство"
- Принятие директора на работу по совместительству
- Поставка продукции в Казахстан через участие в тендере
- Страховые взносы при совмещении налоговых режимов
- Расходы на доставку сотрудников до места работы
- Отпуск по уходу за ребенком.
- Регистрация ИП с наемными работниками в пенсионном фонде.
- Аренда оборудования, НДС
- Материальная помощь, НДФЛ
- Списание товаров по средней стоимости
- Расходы на страхование арендованного имущества у арендатора
- Учредитель сдает фирме имущество в аренду
- Ставки транспортного налога .
- Передача основного средства учредителю
- Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Сменный режим работы
- Лимит кассы только приказом директора, без обоснования расчётом
- Списание утилизационного сбора
- Рыночная стоимость сдаваемого в аренду имущества
- Затраты не принимаемые при расчете налога на прибыль
- Доля налоговой базы
- Дополнительные дни отпуска
- Перерасчет пособия по уходу за ребенком
- Аттестация рабочих мест
- может ли договор услуг быть без актов выполненных работ
- НДС при консервации и ликвидации
- Уплата налоговой задолженности при закрытом ИП
- Бухгалтерский баланс
- Акт выполненных работ без учета НДС
- Восстановление НДС при передаче товара на собственные нужды
- Экспортный НДС
- Регистрации книги доходов и расходов в налоговой
- Возмещение по командировочным расходам (сопровождение по охране грузов).
- Договор участия в долевом строительстве
- Учет кредиторской задолженности
- Дисциплина сотрудников
- Заявление о постановке на учет по ЕНВД
- Распределение имущественного вычета между несколькими владельцами имущества
- Организация получила убыток
- Выплата компенсации за вынужденный прогул.
- Метод начисления.
- Переплата НДФЛ
- Организация на ЕНВД
- Экспорт товаров и материалов в страны не таможенного союза
- Аренда квартиры для иногороднего сотрудника
- Начисление пособия по беременности и родам
- Договор купли-продажи
- Взыскание суммы ущерба с работника
- Регистрация ООО в квартире
- Уведомления о выезде иностранного сотрудника в отпуск
- Как правильно считать и оформлять сверхурочные
- Оплата неустоек на ЕНВД
- Амортизационная группа для автомобиля
- Срок сдачи первой бухгалтерской и налоговой отчетности
- Благотворительная деятельность.
- Момент отражения расходов по договору
- Отражение удержаний по исполнительному листу
- Налоговый алгоритм действий при создании обособленного подразделения
- Выплаты сотруднику при ликвидации организации
- Оформление трудового договора "задним" числом
- Тарифы для расчета трудовых пенсий при переходе сотрудников в НПФ
- Удержание подоходного налога с нескольких арнедодателей-физлиц
- Расходы на бензин по карте
- Социальные налоговые вычеты
- Резерв по сомнительным долгам.
- Сдача в аренду иностранным гражданином имущества в РФ
- Увеличение налоговой базы по полученному организацией авансу
- Доходы в виде штрафов, взысканных по решению суда
- ЖСК на упрощенке
- Ежемесячные платежи по страховым взносам
- Выход учредителя из ООО
- Перевод с УСН на ОСНО
- Изменение плана-графика закупки товара
- Отражение в бухучете создания промышленного образца
- Вложение в Уставный капитал недвижимости, находящейся на реконструкции
- Счет-фактура оформлен раньше, чем отгружены товары
- Оплата взносов в ПФР
- Обращение взыскания на имущество должника
- Оплата за работу в выходной день
- Правильное заполнение формы ТОРГ-12
- Yалог за добычу подземных вод
- Налог на имущество при переходе с УСН
- Оформление трудовой книжки в случае перевода сотрудника
- Срок действия медицинских водительских справок
- Оформление дистанционных сотрудников
- Передача мебели в аренду
- Учет повышения зарплаты при расчете среднего заработка
- Документы об образовании при трудоустройстве
- Резерв под неиспользованные отпуска сотрудников
- Где можно найти номер УИП?
- Отмена накопительной части страховых взносов
- Обособленное подразделение
- Взаимозачет за испорченную продукцию
- Плата дополнительных взносов за работников определенной категории
- Подпись документов при отсутствии директора
- Оприходование составных оборудования одной позицией
- Справка 2-НДФЛ
- Справка 2-НДФЛ
- ЕНВД
- Продажа автомобиля сотруднику
- Подлежит ли налогообложению налогом на имущество детский садик?
- Расчет среднего заработка для службы занятости
- Премия за производственные показатели
- Учет стоимости имущества, передаваемого во временное безвозмездное пользование
- нужно ли паевому инвестиционному фонду начислять налог на прибыль, как налоговому агенту
- Отчетность при реорганизации
- Оформление протокола общего собрания участников при 1 участнике
- Учет пломб для пломбировки груза
- Уплата госпошлины
- Нулевая 3-НДФЛ
- Признание расходов при расчете налога на прибыль
- Декларация по налогу на имущество
- Перечисление страховых взносов в ПФР и ФСС РФ
- Как перечислять в бюджет НДФЛ обособленным подразделениям
- Выплата компенсации за вынужденный прогул.
- приход и проводки взноса от учредителя
- Получение ключа для электронной подписи
- Продажа имущества