6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения строки 120

Если указать в строке 120 расчета 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года фактический срок уплаты НДФЛ, придется подавать уточненку.

Дело в том, что в строке 120 компании обязаны указывать дату, в которую надо перечислить налог по законодательству.

Например, срок уплаты НДФЛ с отпускных — последний день месяца, в котором они выплачены (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Если он попал на выходной или праздничный день, дата уплаты переносится. Новый срок уплаты — ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Скачать бланк 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 год в Excel

Скачать 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения в Excel

Информацию о том, какую дату надо писать в строке 120, мы привели в таблице ниже.

Вид дохода Какую дату указывать в строке 120 Зарплата Следующий день после выплаты окончательной суммы заработка за месяц Пособия по временной нетрудоспособности Последний день месяца, в котором они выплачены Отпускные Сверхнормативные суточные Следующий день после удержания налога из денежной выплаты Иные выплаты Следующий день после выплаты денег

Пример заполнения 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года. Бухгалтер 17 ноября оплатил больничный лист. В строках 100 и 110 он запишет 17.11.2016, а в строке 120 – 30.11.2016

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