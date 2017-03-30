41430 марта

Увеличена плата в систему «Платон»

С 15 апреля повышается плата, которую надо вносить в систему «Платон». Но не в два раза, как планировалось раньше (постановление Правительства РФ от 24.03.2017 № 330).

Правительство внесло поправку в свое постановление от 31.01.2017 № 120 и снизило коэффициент к «дорожному сбору» с 0,82 до 0,51.

Таким образом, с 15 апреля 2017 года плата за проезд большегрузами составит 1,91 руб. за километр пути по общим федеральным трассам, вместо 3,06 руб.

Напомним, компании вправе сумму транспортного налога уменьшить на величину платы за вред автодорогам в систему «Платон». Как правильно произвести такой вычет, читайте здесь.

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