С 2017 года действуют новый ОКОФ и новая классификация основных средств. Но не всегда бывает просто определить код по названию или по коду сопоставить группу и срок использования. Есть случаи, что по ОКОФ объект есть, а в классификации – его нет или наоборот.
Чтобы сэкономить вам время, мы прописали коды, группы и сроки для основных средств, которые есть у большинства организаций.
Напомним, к основным средствам относите имущество со сроком использования больше 12 месяцев и дороже 100 000 руб. (40 000 руб. для бухучета). Подробнее про критерии для учета основных средств читайте в рекомендации от Системы Главбух.
Комплекс зданий и территория
|
Наименование ОС
|
Код ОКОФ
|
Амортизационная группа
|
Рекомендуемый срок использования
|
Ларек из металлоконструкций
|
IV
|
5–7 лет
|
Строительная бытовка
|
V
|
7–10 лет
|
Склад производственный (каркасно-щитовой)
|
VII
|
15–20 лет
|
Многоэтажное офисное здание
|
X
|
свыше 30 лет
|
Гараж наземный металлический
|
IV
|
5–7 лет
|
Гараж подземный
|
X
|
свыше 30 лет
|
Асфальтобетонное покрытие территории организации
|
V
|
7–10 лет
|
Кустарник декоративный
|
X
|
свыше 30 лет
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