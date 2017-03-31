Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Использование товарного знака.
- Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Бурятия
- Списание задолженности за коммунальные услуги с истекшим сроком исковой давности.
- Передача ОС на монтаж
- ККТ
- Ответственность за непроведение обязательного аудита
- Отражение страховых взносов в декларации по УСН
- Требование документов при камеральной налоговой проверке
- ЕНВД по услугам
- Работа на вахте в выходной
- Порядок распределения расходов на приобретение товаров
- Порядок составления бухгалтерского баланса для организаций на УСН
- Уставной капитал
- Совмещение спецрежимов
- Расходы на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма работников
- Суммы упрощенного налога в отчетности
- Удержание отпускных за неотработанные дни отпуска
- Списание ТМЦ как недостачи при инвентаризации
- Сдача товара на ответственное хранение на чужой склад
- Дополнительное соглашение к договору
- Лизинговые платежи в Отчете о движении денежных средств
- Передача инвестору объекта, построенный подрядчиками
- Определение амортизационной группы сварочного аппарата
- Как оформить операцию документально без ККТ?
- ЕНВД: введение нового вида деятельности
- Кто в праве не применят ККТ?
- Отражение в учете расходов на проектирование
- Применение льгот НКО при уплате страховых взносов
- может организация сельхозпроизводитель, применяя осн применить ставку по налогу на прибыль в размере 20 %
- Путевые листы для списания ГСМ
- Страховые взносы в ПФР, если не произведена спецоценка рабочих мест.
- Оформление перевода тонн в литры топлива при меняющейся плотности
- Срок погашения займа истек: зачет взаимных требований
- Выдача денег в подотчет не сотруднику организации
- Приобретение автомобиля по автокредиту: вычет НДС
- Лизинг: отражение в бухучете операций по приобретенному имуществу
- Бухучет в микрофинансовых организациях
- Предоставление в ПФР наблюдательных дел
- в какой валите оприходовать товар если счета-фактуры в у.е., а накладная в рублях
- Имущественный налоговый вычет.
- Выбор системы налогообложения при открытии юридической фирмы
- Отражение результатов инвентаризации