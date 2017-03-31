Подтверждение вида деятельности в ФСС в 2017 году: сроки и документы

В этом году рискованно задерживать документы о подтверждении вида деятельности в ФСС. Если опоздать, фонд установит тариф взносов на травматизм по самому опасному виду деятельности из ЕГРЮЛ.
Срок подачи документов на подтверждение вида деятельности в ФСС в 2017 году – 15 апреля. Но он выпал на субботу, поэтому документы можно подать до 17 апреля включительно (письмо ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07/2827).
Компании подают в фонд три документа (приказ Минздравсоцразвития России от 21.01.2006 № 55):
- заявление о подтверждении основного вида деятельности,
Скачать бланк заявления о подтверждении вида деятельности в Word >>
- справку-подтверждение,
Скачать бланк справки-подтверждения вида деятельности в Word >>
- пояснительную записку к балансу (исключение – малые компании).
Представить документы можно на бумаге или в электронном виде.
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