194631 марта

Подтверждение вида деятельности в ФСС в 2017 году: сроки и документы

В этом году рискованно задерживать документы о подтверждении вида деятельности в ФСС. Если опоздать, фонд установит тариф взносов на травматизм по самому опасному виду деятельности из ЕГРЮЛ.

Срок подачи документов на подтверждение вида деятельности в ФСС в 2017 году – 15 апреля. Но он выпал на субботу, поэтому документы можно подать до 17 апреля включительно (письмо ФСС от 08.02.2017 № 02-09-11/16-07/2827).

Компании подают в фонд три документа (приказ Минздравсоцразвития России от 21.01.2006 № 55):

  • заявление о подтверждении основного вида деятельности,

Скачать бланк заявления о подтверждении вида деятельности в Word >>

  • справку-подтверждение,

Скачать бланк справки-подтверждения вида деятельности в Word >>

  • пояснительную записку к балансу (исключение – малые компании).

Представить документы можно на бумаге или в электронном виде.

Еще по теме:

Как по-новому подтверждать вид деятельности в ФСС в 2017 году 

Пять частых ошибок при подтверждении основной деятельности
Дорогой коллега, у нас для Вас специальное предложение!
В честь запуска нового сайта «Главбуха» мы дарим iPhone 7 за подписку на журнал!
Успеть получить подарок

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем