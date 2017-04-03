Срок сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года перенесли

Отчет по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года можно сдать на два дня позже из-за майских праздников. Общий срок – 30 апреля – выпадает на выходной. Значит, 6-НДФЛ за 1 квартал примут 2 мая 2017 года.

Отчетность 6-НДФЛ компании сдают по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Крайний срок — последний день апреля, июля и октября, а также 1 апреля следующего года (абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ). Но если крайний срок отчетности выпадет на выходной или нерабочий праздник, его переносят на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ, письмо ФНС России от 21 декабря 2015 г. № БС-4-11/22387).

Поэтому сроки сдачи 6-НДФЛ в 2017 году получатся следующими:

за I квартал – не позднее 2 мая (30 апреля — воскресенье, 1 мая — нерабочий Праздник Весны и Труда);

за полугодие – не позднее 31 июля;

за 9 месяцев – не позднее 31 октября;

за год – не позднее 2 апреля 2018 года (1 апреля — воскресенье).

Читайте также: