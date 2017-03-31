23931 марта

Скачайте КБК минимального налога по УСН за 2016 год

КБК минимального налога для УСН на 2017 год изменился. Теперь такой же, как для УСН с объектом доходы минус расходы.

Раньше компании с объектом «доходы минус расходы» применяли два разных КБК:

  • для обычного налога по упрощенке;
  • для минимального.

КБК ставят в поле 104 платежного поручения. Посмотреть платежку с расшифровкой полей можно здесь.

Из-за двух разных КБК раньше постоянно возникали проблемы с зачетом этих сумм. С 2017 года таких трудностей больше не будет. КБК для упрощенки, которые теперь действуют, посмотрите в таблице:

Объект «доходы»

Объект «доходы минус расходы»

Авансы и налог — 18210501011011000110

Авансы, налог, минимальный налог — 18210501021011000110

Пени — 18210501011012100110

Пени — 18210501021012100110

Штраф — 18210501011013000110

Штраф — 18210501021013000110

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