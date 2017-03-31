Скачайте КБК минимального налога по УСН за 2016 год

КБК минимального налога для УСН на 2017 год изменился. Теперь такой же, как для УСН с объектом доходы минус расходы.
Раньше компании с объектом «доходы минус расходы» применяли два разных КБК:
- для обычного налога по упрощенке;
- для минимального.
КБК ставят в поле 104 платежного поручения. Посмотреть платежку с расшифровкой полей можно здесь.
Из-за двух разных КБК раньше постоянно возникали проблемы с зачетом этих сумм. С 2017 года таких трудностей больше не будет. КБК для упрощенки, которые теперь действуют, посмотрите в таблице:
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Объект «доходы»
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Объект «доходы минус расходы»
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Авансы и налог — 18210501011011000110
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Авансы, налог, минимальный налог — 18210501021011000110
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Пени — 18210501011012100110
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Пени — 18210501021012100110
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Штраф — 18210501011013000110
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Штраф — 18210501021013000110
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