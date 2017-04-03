Бланк 4 ФСС за 1 квартал 2017 года новый. Он утвержден приказом ФСС РФ от 26 сентября 2016 г. № 381. Скачать форму можно бесплатно по ссылке ниже.

В апреле надо впервые отчитаться по новой форме 4-ФСС за 1 квартал 2017 года. Отчет сдают в отделение фонда соцстраха. Но в отличие от прежней формы, в новом отчете надо показать только взносы на травматизм. По итогам 1 квартала 2017 года 4-ФСС надо сдать не позднее 20 апреля на бумаге и 25 апреля через спецоператора.

Обязательно все компании представляют:

титульный лист;

таблицы 1, 2 и 5.

Остальные таблицы надо заполнять и представлять только при наличии соответствующих показателей.

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