Скачать расчет по страховым взносам в ФНС в 2017 году в Excel >>
ФНС пояснила, как заполнять раздел 3 расчета по страховым взносам в 2017 году (письмо от 17.03.2017 № БС-4-11/4859).
В разделе 3 компании и предприниматели должны отражать сведения о сотрудниках, которым за последние три месяца отчетного периода были начислены какие-либо выплаты. В том числе в разделе 3 надо показать данные на уволенных работников в предыдущем периоде.
Например, работник уволился в декабре 2016 года, а в январе ему начислена премия по итогам работы за 2016 год. Сведения по такому работнику надо отразить в разделе 3 расчета по страховым взносам в ФНС за 1 квартал 2017 года.
При этом в разделе указывается признак застрахованного лица «1» - является застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например, «HP».
Если данные о выплатах в отчетном периоде отсутствуют, в разделе 3 надо заполнить только подраздел 3.1.
Подробный порядок заполнения — в статье «Расчет по страховым взносам в ФНС 2017».
Напомним, что представить в ИФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года нужно не позднее 2 мая.
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